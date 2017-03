"Notte Europea della Civetta" sull'Altopiano di Faedo a Monte di Malo

In occasione della XII Notte Europea della Civetta, sabato 11 marzo dalle 19 alle 22 "Biosphaera" organizza un'escursione notturna alla ricerca di gufi, allocchi e civette sull'Altopiano di Faedo a Monte di Malo. Immersi nella natura è una camminata facile, adatta anche a famiglie con bambini. S'imparerà a distinguere il verso e l'aspetto di gufi, allocchi e civette, passeggiando tra i boschi e le radure e soffermandosi ad ascoltare il loro richiamo. Verranno registrati i loro canti con uno strumento scientifico: un microfono parabolico messa a disposizione dalla guida, che illustrerà i metodi scientifici di indagine. Con un pò di fortuna e pazienza si potrà avere anche un incontro ravvicinato con qualche esemplare. Alla fine del percorso cena in compagnia con bruschetta+bibita+caffè per continuare la serata con storie e aneddoti su questi fantastici animali notturni oltre ad una lotteria. Pile frontali fornite gratuitamente su richiesta. Le escursioni verranno attivate con numero minimo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria. Costo escursione guidata + cena: 22 euro adulti - 12 euro bambini dagli 8 ai 12 anni - gratis per i bambini sotto gli 8 anni (esclusa la cena). Il pagamento andrà fatto la sera stessa dell'attività direttamente alla guida. Infoline: 0445.1716489 - guide@biosphaera.it.

