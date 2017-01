Notte di San Valentino: aperitivo, cena e centro benessere al "Viest Hotel"

In occasione di San Valentino, martedì 14 febbraio a partire dalle 18 il "Viest Hotel" di Vicenza in via Uberto Scarpelli 41 promuove lo speciale pacchetto "Notte di San Valentino" con pernottamento, ingresso al centro benessere con kit SPA, massaggio, aperitivo all'arrivo e cena degli innamorati per trascorrere una giornata di relax. Costo: 219 euro a coppia. Tassa di soggiorno: 2 euro per persona al giorno.

L'offerta comprende:

- Soggiorno in Camera Matrimoniale RELAX per due persone

- Acqua Minerale da mezzo litro in omaggio in camera

- Kit Spa (accappatoio e ciabattine in camera; 2 teli spugna da ritirare in centro benessere)

- Ingresso al Centro Benessere per 3 ore

- Massaggio per due persone da 25 minuti

- Happy Hour per due persone al bar dalle ore 18 del giorno di arrivo (1 drink a persona con stuzzichini)

- Cena con speciale Menù San Valentino: 4 portate con prosecco di benvenuto (vino escluso)

