"Notte di San Lorenzo 2017" a Vicenza e provincia: escursioni, degustazioni e astronomia

Numerosi gli appuntamenti sul territorio berico per giovedì 10 agosto sia con eventi di astronomia sia per osservare le stelle cadenti nella "Notte di San Lorenzo". Per l'osservazione delle "Perseidi" (sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole) sarà favorevole la seconda parte del mese, anche se quest'anno sarà più difficile vederle nel pieno dello splendore poiché la Luna comincerà a disturbare col suo chiarore un po' dopo mezzanotte. Tuttavia le "Lacrime di San Lorenzo" sono una pioggia di meteore periodica e anche se il giorno di San Lorenzo è il 10 agosto, solitamente il picco di attività di questa pioggia ha luogo un paio di giorni più tardi. Quest'anno saranno osservabili a partire dalla serata del 12 agosto, dal tramonto fino alle prime luci dell'alba del 13 allorché il radiante sarà alto nel cielo oltre i 60 gradi.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

OSSERVAZIONI DEL CIELO STELLATO E LABORATORI DI ASTRONOMIA:

I COLORI DELLE STELLE + VISITA AL MUSA (MUSEO DEGLI STRUMENTI E DELL'ASTRONOMIA). Giovedì 10 agosto l'Osservatorio Astrofisico di Asiago ospita l'evento "I Colori delle Stelle" con la visita del MUSA (Museo degli Strumenti e dell'Astronomia). Alle 16 ci sarà un laboratorio di spettroscopia per ragazzi e adulti, in cui verrà spiegato come avviene lo studio delle stelle attraverso i loro colori, usando lampade di vario tipo e scomponendone i colori con degli appositi occhiali. Alle 17.30 ci sarà la visita facoltativa al MUSA su prenotazione per massimo 15 persone (età consigliata almeno 14 anni). Biglietti: 10 euro intero - 5 euro ridotto. Per gruppi di almeno 10 persone è possibile concordare con l'astronomo la visita in altri orari.

STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE. Giovedì 10 agosto dalle 21 alle 22.30 l'Osservatorio dell'Altopiano in località Pennar aspetta tutti gli appassionati di astronomia e curiosi per l'ultimo appuntamento disponibile ad Asiago per conoscere da vicino la Stazione Spaziale Internazionale. Tecnici ed esperti sveleranno tutte le curiosità e i segreti su questa stazione spaziale, nata da un progetto congiunto di 5 diverse agenzie spaziali: la statunitense NASA, la russa RKA, l'europea ESA, la giapponese JAXA e la canadese CSA. La ISS (International Space Station) viene mantenuta ad un'orbita compresa tra i 330 km e i 435 km di altitudine, viaggiando a una velocità media di 27.600 km/h, completando 15.5 orbite al giorno. È abitata continuativamente dal 2 novembre 2000: l'equipaggio da allora è stato sostituito più volte, variando da 2 a 6 astronauti o cosmonauti. Costruita a partire dal 1998, è stato previsto il completamento entro il 2017, ma dovrebbe restare in funzione fino al 2024, data prevista per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, per poi essere smantellata, distrutta o riutilizzata parzialmente. Il costo totale è stato stimato dall'ESA in 100 miliardi di euro in 30 anni per sviluppare e testare tecnologie per l'esplorazione spaziale in grado di mantenere in vita un equipaggio in missioni oltre l'orbita terrestre e acquisire esperienze operative per voli spaziali di lunga durata. Biglietti: 10 euro intero - 5 euro ridotto.

ASPETTANDO LE STELLE CADENTI. Giovedì 10 agosto alle il GAV Gruppo Astrofili Vicentini organizza il 2° Aspettando le Stelle Cadenti nella notte di San Lorenzo all'Osservatorio Astronomico "G. Beltrame" a Torri di Arcugnano in via Santa Giustina 127 per l'osservazione dei corpi celesti. In caso di maltempo la serata sarà rinviata a sabato 12 agosto. Partecipazione libera. Info: astrofilivicentini@gmail.com - www.astrofilivicentini.it.

DEGUSTAZIONI SOTTO LE STELLE:

CALICI SOTTO LE STELLE. Giovedì 10 agosto alle 19 torna puntuale in piazza Roma a Barbarano Vicentino l'atteso evento enogastronomico "Calici di Stelle", nella magica "Notte di San Lorenzo" con l'assaggio del vino, prodotto dalle aziende del territorio locale con passione e dedizione.

Le degustazioni saranno servite su calici di cristallo direttamente dal produttore, che descriverà le caratteristiche delle miscelazione. Intrattenimento musicale con "Sound Art Orchestra", che proporrà musica swing anni '50. Presenti molte attività che prepareranno delizie culinarie per abbinare del buon cibo al protagonista indiscusso della serata: il vino dei Colli Berici. Ingresso gratuito.

DEGUSTAR. Giovedì 10 agosto alle 19 l'Azienda Agricola Pialli Vini organizza l'evento "DeguStar" in occasione delle stelle cadenti nella "Notte di San Lorenzo con la degustazioni dei vini di produzione propria.

CALICI DI STELLE IN VILLA. Giovedì 10 agosto alle 19.30 è in programma l'evento "Calice di Stelle in Villa" nella dimora storica Da Porto Slaviero a Torri di Quartesolo con degustazioni, musica live & stelle. Previsti assaggi di cibi e bevande locali: risotto, sopressa, pancetta, formaggi tipici, gelato e dolci insieme all'osservazione della volta stellata con la partecipazione del Gruppo Astrofili Vicentini e alla musica di accompagnamento con il gruppo "Lunaspina".

BOLLICINE DI STELLE. Giovedì 10 agosto alle 19 la cantina "La Magia" di Barbarano Vicentino propone l'evento "Bollicine di Stelle" nella "Notte di San Lorenzo" con degustazioni di vini e specialità gastronomiche del centro Italia, come lo "gnocco fritto" e gli arrostini abruzzesi insiema a salumi, affettati e formaggi del territorio berico. A solo un km. dalla piazza centrale, nella tenuta saranno messi a dispozione plaid per straiarsi e ammirare il cielo stellato. Costo: 3 degustazioni vino: 5 euro + cauzione calice / 5 gnocchi fritti + tagliere salumi, affettati e formaggi: 10 euro / 6 arrosticini abruzzesi: 5 euro. Info: Giacomo 340.0707307 - info@magiadibarbarano.it.

TUTTE LE ESCURSIONI SUL TERRITORIO BERICO:

STELLE CADENTI A MARCESINA. Giovedì 10 agosto alle 18 Guide Altopiano propongono l'escursione notturna "Stelle Cadenti a Marcesina" nella notte di San Lorenzo sulla piana di Marcesina ad Enego nell'Altopiano di Asiago. Sarà osservata la volta stellata del cielo con l'esperto astrofilo Vittorio Poli per il ciclo "Sulle Orme di Mario Rigoni Stern". Ritrovo alle 17.30 presso il Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago con spostamento con mezzi propri fino al luogo della partenza. Durata escursione: 3 ore. Dislivello: 50 metri. Cena al Rifugio Barricata. Costo: 15 euro adulti - 5 euro per ragazzi under 15 anni - gratuito per i bambini sotto i 6 anni, disabili e portatori di handicap. Costo cena: menù alla carta con prezzi variabili. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di mercoledì 9 agosto: 340.7347864 -info@guidealtopiano.com.

LA NOTTE DI SAN LORENZO. Giovedì 10 agosto alle 18 Asiago Guide organizza l'escursione "La Notte di San Lorenzo" nell'Altopiano dei Sette Comuni con ritrovo alla Chiesa di Treschè Conca di Roana. Durata dell’escursione: mezza giornata. Difficoltà facile: 2 su una scala da 1 a 5. Dopo una breve passeggiata adatta a tutti, si visiterà il Forte Corbin, la struttura militare altopianese meglio conservatanle tempo. Dalla cima si gusterà il tramonto sulla Val d’Astico fino alla una cena in compagnia. A seguire posizionamento nei pascoli con il naso all’insù per conoscere il cielo, aspettando una stella cadente per esprimere un desiderio. Prenotazione obbligatoria: 346.2379118 - 347.1836825 - info@asiagoguide.com. Costo: 28 euro, comprensivo di guida, biglietto di ingresso e cena al forte / 15 euro se cena a sacco / 18 euro ragazzi sotto i 18 anni / 5 euro se cena a sacco.

LACRIME DI SAN LORENZO A FORTE CORBIN. Sabato 12 agosto alle 18 Asiago Guide organizza l'escursione "Lacrime di San Lorenzo a Forte Corbin" nell'Altopiano dei Sette Comuni. Ritrovo al Sacrario Militare del Leiten in piazzale degli Eroi. Difficoltà: facile. Dopo una breve passeggiata adatta a tutti, si visiterà il Forte Corbin, la struttura militare altopianese più complessa e meglio conservata. Dalle batterie sospese sulla Val d’Astico si ammirerà il tramonto fina alla cena in compagnia. Al termine della serata conviviale ci si apposterà nei pascoli con il naso all’insù per conoscere il cielo, aspettando una stella cadente ed esprimere un desiderio. Prenotazione obbligatoria: 346.2379118 - 347.1836825 - info@asiagoguide.com. Costo: 28 euro, comprensivo di guida, biglietto di ingresso e cena al forte - 18 euro ragazzi sotto i 18 anni.

CAMMINATA SOTTO LE STELLE CADENTI. Sabato 12 agosto e in replica lunedì 14 agosto alle 19 ASD Nordic Walking Montegrappa l'escursione "Camminata Sotto le Stelle" sulle colline alte del Monte Grappa con ritrovo all'Albergo San Giovanni Ai Colli Alti Via Colli Alti di Solagna. Si salirà sopra il Col del Miglio e Col Anna a 1350 metri verso le 21.30 con gli ultimi raggi del sole in un tramonto multicolore sulla pianura veneta e a nord sulle dolomiti. Si cammineremo nel buio crescente in una atavica atmosfera d'altri tempi per attendere la notte, ammirando la via lattea e le stelle della nostra galassia con gli sciami meteoritici: Perseidi, Aquaridi meridionali, Aquaridi settentrionali, Alfa Capricornidi, Pesceaustrali e K-Cignidi. Con Saturno a sud e Giove che tramonta ad ovest. La luna che sorgerà alle ore 23 non disturberà la visione notturna. Alla fine discesa verso San Giovanni e rientro verso le 23.30. Portarsi una coperta o un plaid nello zaino per potersi sedere con il naso all'insu e ammirare il cielo in comodità. Abbigliamento adeguato per una serata in alta motagna e portare una torcia elettrica per il rientro al buio. Prenotazioni: www.montegrappa.org.

NOTTE DI SAL LORENZO SULLE PICCOLE DOLOMITI. Sabato 12 agosto alle 20.30 "CS Centro Sportivo Le Guide" organizza l'escursione notturna "La Notte di San Lorenzo" sulle Piccole Dolomiti. Ritrovo a Campogrosso con rientro per mezzanotte. L'itinerario passerà attraverso i pascoli del Bottegal, inseguendo le stelle cadenti e i desideri che si intrecciano nel cielo delle Prealpi Venete. Difficoltà Bassa. Quota di partecipazione: 5 euro per mezza giornata; 10 euro per l'intera giornata con riduzione ai bambini. Info per iscrizioni: Ufficio I.A.T. di Recoaro Terme 0445.75070 - iat.recoaro@provincia.vicenza.it.

