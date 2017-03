"Notte di Magia" a Montebello Vicentino

Sabato 25 marzo alle 21 si terrà lo spettacolo "Notte di Magia" presso il Palazzetto dello Sport a Montebello Vicentino in piazzale del Donatore con l'esibizione di alcuni maghi. Durante la serata, presentata dal duo Sasha & Gigi, si alterneranno Andrea Fratellini, Ricky, Mizar, Mirko Menegatti e Lucas & Wenda. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Montebello con il patronicio e la collaborazione dell'assesorato comunale alla cultura. Prezzi: 8 euro intero - 5 euro ridotto per under 14, over 65, disabili e accompagnatori. Prevendite presso Bar Gajto e Dersut Nicoletti. La biglietteria aprirà alle 20 nel giorno dello show.

