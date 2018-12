Notte d'incanto: l'atmosfera del natale nell'arte e nella musica

Anche quest’anno il comitato per le attività culturali della biblioteca di Sandrigo chiude la programmazione degli eventi con un concerto natalizio aperto a tutti ed è lieto ed onorato di invitare la cittadinanza ad un momento di arte, cultura, musica, nella fascinazione dell’atmosfera natalizia.



La musica del M° Alessandro Marini, pianista, si alternerà alla voce di Francesca Rizzo, storica dell’arte, che ci condurrà nella storia e nello sviluppo iconografico del tema de “La Natività” ed alle voci del coro “Le Tavernelle”.

Nel repertorio artistico verranno commentate le opere d'arte dei grandi maestri dell'arte tra cui Rublev, Giotto, Lorenzo Lotto, Rubens, Gauguin e Chagall.

Una serata speciale, dove i colori e le melodie della tradizione saranno i protagonisti, in un dialogo virtuoso con la simbologia figurativa e il grande mistero della sua Sacra Rappresentazione.

Seguirà il brindisi in canonica per lo scambi degli auguri natalizi.



Alessandro Marini ha iniziato a studiare pianoforte all’età di cinque anni, dimostrando già grande abilità nell’interpretazione: a undici anni entra al conservatorio A. Pedrollo di Vicenza diplomandosi brillantemente. La sua attività professionale è rivolta principalmente all’accompagnamento pianistico dell’Opera lirica, disciplina nella quale si è laureato a pieni voti. Lavora infatti costantemente nei teatri italiani ed europei nell’allestimento di opere liriche.



Francesca Rizzo è storica dell'arte, docente, ricercatrice e scrittrice. Da più di dieci anni affianca al lavoro di ricerca artistica la divulgazione dell'arte attraverso conferenze interattive, utilizzando un linguaggio comprensibile e affascinante.

E' esperta in particolare di pittura veneta e di tecniche pittoriche antiche. Per dieci anni ha lavorato presso la Fondazione Cini per la catalogazione e lo studio degli affreschi nelle ville venete.



INGRESSO LIBERO



L'evento è realizzato dal Comitato per le attività culturali della Biblioteca e dell’Ass.ne culturale Piero De Pellegrini, grazie al sostegno della Biblioteca Pittarini, dell'Amministrazione Comunale e dell'Assessorato alla cultura.