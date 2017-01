"Notte Bianca: Festa, Saldi e Rock'n'Roll" a "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo

Giovedì 5 gennaio il centro commerciale "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo in via Pola 20 organizza la "Notte Bianca: Festa, Saldi e Rock'n'Roll" per una serata di shopping, street music e divertimento con saldi incredibili. I negozi rimarranno aperti fino a mezzanotte. Ingresso libero.

ELENCO PROMOZIONI