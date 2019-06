Notte Bianca Creazzo è la notte di Creazzo in cui musicisti, ballerini, cantanti, commercianti, artigiani, coltivatori, cuochi, baristi, scultori, pittori e volontari animeranno un'atmosfera di qualità unica e irripetibile.

Ogni anno migliaia di persone accorrono per cenare, per la musica, per le scuole di danza e lungo il viale esibizioni di fitness, altre attività sportive e l’angolo jazz. In via da Vinci area western approntata con trattori, balle di fieno e danze country, i balli tipici americani indossando stivali e cappelli da cow-boy. Per i più piccoli è possibile giocare sui gonfiabili.

Nel palco centrale della piazza ogni ora, fin oltre la mezzanotte spettacoli di danza di diverse scuole mentre i ragazzi hanno lo spiazzo-discoteca accanto al supermercato per ballare.

Aperti anche i negozi, con la possibilità di dedicarsi allo shopping serale. E' possibile fare una passeggiata tra le originali bancarelle del mercatino con decine di espositori presenti, fra hobbisti ed artigiani, o anche informarsi negli stand delle associazioni di volontariato per conoscere le attività della prossima stagione.

SABATO 15 GIUGNO a partire dalle 18.00

In occasione della Notte Bianca di Creazzo 2019, il party universitario di Vicenza (e NON) sul palco ad infiammare la pista fino alle 2!

TORNEO DI BEER PONG : iscrizioni Gratuite mandando un messaggio alla nostra pagina Facebook

Omega DJ con VISE LIVE

AREA FOOD > PANINI ONTI , HOT DOG , PATATINE FRITTE

2 ZONE BAR - Drink , Cocktails , Birra



Largo Tiepolo - di fianco Comune Creazzo