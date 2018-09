Notte Bianca al Lago di Fimon

Si terrà sabato 16 e domenica 17 settembre il Lago di Fimon ad Arcugnano (VI) la NOTTE BIANCA, due serate magiche da passare in allegria.

Nella suggestiva cornice del Lago vicentino, in collaborazione con il comune di Arcugnano, il sabato dalle 10 all’1.00 e domenica dalle 10 alle 22 ci sarà l’opportunità di provare specialità culinarie passeggiando tra i banchi del mercato dedicato alla creatività e all’artigianato artistico. Sabato 16 lo spettacolo pirotecnico darà il via alla Notte Bianca la festa si prolungherà sino a notte con intrattenimenti musicali.

Domenica 17: dalle 10 mercato di artigianato artistico e streetfood, dalle 16.00 Animazione per tutti, dalle 18.00 Un Lago di Spritz (evento a cura dei Giovani di Arcugnano con speciale Promozione 3×2 su spritz presso Bar Giovani)

Gran finale alle 21.00 con il concerto di fontane luminose.

PROGRAMMA MUSICALE sabato 16:

-18.00->19.00 Igig (Musica degli anni 80/Funky/Disco)

-19.00->20.00 Same Ways (Deep House)

-20.00->21.00 Phraa (Classique, WAKE Music)

-21.30->22.30 Matteo Miotello (Overflow co.)

-22.30->23.30 BIFO

-23.30->00.30 Xander b2b Andrea Marzaro

->00.30->end Marco Bozzi (RELOADED)