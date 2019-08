Notte Bianca a Montecchio Maggiore

Torna con la sua NONA EDIZIONE una manifestazione di 3 giorni con intrattenimenti per tutti, dai giovani alle famiglie, per far vivere all'intera città giorni di festa totale. Stand gastronomici, aree dedicate ai più piccoli, esibizioni sportive, spettacoli teatrali, mercatini, attività commerciali aperte, fino ai grandi artisti musicali... per una notte unica!

Il programma serale dei palchi principali

Venerdì 30 agosto: in Piazza Carli si esibiranno i Velvet Dress (U2 tribute), in Piazza Fraccon gli Übermensch (Rammstein tribute), mentre nel parco è previsto il format Suavemente (reggaeton, latin pop, moombahton e electro latino di tendenza). Fine della musica alle 2 e chiusura dei punti ristoro alle 3.

Sabato 31 agosto: in Piazza Carli saliranno sul palco le Anime in Plexiglass (Ligabue tribute); in Piazza Fraccon spazio al format di musica latina Timbatomica e nel parco a Freak! (il party più scatenato dell’estate). Fine della musica alle 3 e chiusura dei punti ristoro alle 4.

Domenica 1 settembre: in Piazza Carli i Jackson One (Michael Jackson tribute) e in Piazza Fraccon i Blood Brothers (Bruce Spingsteen tribute). Chiusura della musica e dei punti ristoro alle 24.

Le altre iniziative.

Oltre all’area dei truck dedicata allo Street Food & Beer Festival, la Notte Bianca propone una grande area con giochi per i bambini, il mercatino sotto le stelle con 17 bancarelle, la possibilità di cenare nei ristoranti in piazza e animazione con artisti di strada. La domenica pomeriggio sarà inoltre possibile ammirare in piazza un’esposizione di auto tuning.

LE INIZIATIVE

Piazza Carli

AREA CHILDREN - Spazio al Futuro

PALESTRA GYMNASIUM - Esibizioni: Roottape - Video Ride Group Cycling

CENA IN PIAZZA con la Pro Loco Gambugliano e Montecchio Maggiore • Street Food & Beer Festival •

Piazza Carli & Piazza Fraccon

Mercatino sotto le Stelle

Piazza Fraccon

Cana Caiana @Notte Bianca Montecchio Maggiore (Vi)

La CENA DI BENEFICENZA (Venerdì e Sabato) CLUB DE LA NOSA - Pancetta, Salame e Sopressa

Ecco a voi i posti dove poter parcheggiare la vostra auto con la massima facilità.

• Park Fiamm S.p.A - Viale Europa

• Park Fiamm S.p.A - Via Generale Dalla Chiesa

• Park - Via Giuriolo

• Park - Via Chilesotti

• Park disabili - Piazza Giuriolo

