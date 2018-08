Notte Bianca a Montecchio Maggiore: tre giorni di spettacoli e musica

Dopo il rinvio dello scorso fine settimana causa maltempo, ecco il nuovo programma della Notte Bianca che si svolgerà il 31 agosto e l’1 e 2 settembre in Piazza Carli e Piazza Fraccon sempre sotto l’egida di Euforia Biancorossa in sinergia con Off Events e l’Associazione Culturale Hyper, con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e il supporto del Comitato Commercianti di Piazza Carli e dei partner Confcommercio e Confartigianato.

IL PROGRAMMA

Venerdì 31 agosto

Piazza Carli

ore 21,00 Tagadà: Musica live - Original Giostra Sound

ore 23,00 ANIME IN PLEXIGLASS: Musica dal vivo - Ligabue Tribute Band

Piazza Fraccon

ore 21,00 The Shots: Musica live - Pop Rock Band

ore 23,00 EVILSONIC: Musica dal vivo - The Slipknot Tribute

Parco Giochi

ore 22,00 DJ Set con NACHT 100% Open air - Techno Music

Parco

ore 22,00 FREAK - Dj Set Musica 360 °

Bar Castei

ore 22,00 DJ Set con Freitag on Tour

Sabato 1 settembre

Piazza Carli

ore 21,00 Le Ballerine di Iside - Danze Orientali

ore 21,00 Animazione ed Esibizione by Gymmasium Wellness & Spa

ore 23,00 JACKSON ONE: Musica live - Michael Jackson Tribute

Piazza Fraccon

ore 20,00 Snap in Work in Progress e E20 in Journey

ore 22,00 LATINANDO 360° con Frankie DJ e Stefano Mihavana

Parco Giochi

ore 22,00 DJ Set con Experience - Dance Music

Parco

ore 22,00 SUAVEMENTE - Reggaeton e Electro Latino

Bar Castei

ore 22,00 DJ Set con Made in Italy

Domenica 2 settembre

Piazza Carli

ore 19,30 Ghost Opera: Musica live - Pop Rock

ore 21,00 DIAPASON BAND - Vasco Rossi Live Tribute

Piazza Fraccon

ore 17,00 Squash e piscina in piazza by Max Fitness Center

ore 19,30 Aerobic & Fitness Dance By Jazzercise

ore 21,00 Spettacolare Esibizione Pattinaggio Artistico By ASD Montebello Hockey Pattinaggio



Inoltre, tutti e tre i giorni:

- Park Brasil con Cana Caiana: il Samba direttamente da Rio de Janeiro e la partecipazione di Fabio & Banda Caranguejo

- 6 Ristoranti in piazza: Risamore, L'Altro Penacio, Trattoria Leoncino, Gauchitos, Food Omens e Mc George Ape Fritto

- Area Children; giochi, gonfiabili, palloncini, dolciumi e frittelle, zucchero filato

- Il mercatino sotto le stelle ed esposizioni auto

- Artisti di strada e molto altro ancora

I parcheggi

Saranno quattro i parcheggi destinati al pubblico: il park della FIAMM S.p.a. in via Generale Dalla Chiesa, i parcheggi in via Giuriolo e via Chilesotti e il parcheggio per i disabili in Piazza Giuriolo.

La sicurezza

Anche quest’anno Comune, Polizia Locale dei Castelli, Carabinieri e organizzazione hanno elaborato un piano per la sicurezza che prevede innanzitutto l’istituzione di varchi d’accesso all’area degli spettacoli presidiati da agenti e volontari per impedire l’ingresso a veicoli non autorizzati o a persone che non rispettino l’ordinanza appositamente emanata dal Comune contro la vendita e l’introduzione, nell’area della festa e per tutta la durata della manifestazione, di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e in lattine.