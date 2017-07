"Notte Bianca 2017" a Piovene Rocchette: musica, spettacoli e degustazioni

ESTATE 2107: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 15 luglio dalle 19 alle 24 è in programma la "Notte Bianca 2017" a Piovene Rocchette nelle vie e nelle piazze principali del centro storico con musica dal vivo, spettacoli e degustazioni nei vari locali aperti per l'occasione. Arriva la notte più lunga dell'anno ad aprire il luglio piovenese con negozi aperti fino alla mezzanotte. Una festa in piazza sotto le stelle molto amata ed arrivata al suo 12° anniversario.

Molte le iniziative previste in viale Vittoria, piazza Papiria, via Gorizia, via Libertà e via Eurosia. In particolare si evidenzia l'elezione di "Miss & Mister Caffè Giardini 2017" (iscrizioni fino a venerdì 14 luglio). Per i bambini baby dance, truccabimbi e spettacolo di magia in via Libertà. Vedi anche: "Notte Bianca 2016 a Piovene Rocchette".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Via Gorizia - Wine Bar/Enoteca/Bruschetteria PantaRei - ore 19.30: Pantarei Summer Fest - '80 Party - Il party anni '80 più cool dell'estate - Food & Drink in collaborazione con Pit Bad Piggiez Bbq team Veneto - Poli Distillerie - Birra Menabrea Biella - Per tutta la serata tutte le hit '80 con Andry dj e dal vivo l'Arlecchino della musica italiana Alberto Camerini - Infoline: 388.1559003 - Ingresso gratuito

Piazzale Vittoria - Caffè Giardini - ore 19: Musica by Dj Mark 1 (Marco Schiavo) - Chiosco fornito con birre, spritz, cocktail, shottini, "panini onti"- Staff tutto in bianco - 8° Edizione di Miss & Mister Caffè Giardini e tante altre sorprese - Ingresso gratuito

Piazza degli Alpini - Caffè Auditorium - ore 19: "Fariafara Tour" - Le Canzoni Dementi del Marziano (Andrea Rigoni) - Ingresso libero

Via Libertà - Via Santa Eurosia: dalle 20.00 palloncini, baby dance, truccabimbi - dalle 21.30 spettacolo di magia "Magic Bimbo Show" con la fata Lilian con tante sorprese per grandi e piccini.

Lungo il centro storico per tutta la serata:

KEBAB e BIRRA presso "Alimentari e Tabacchi Papiria"

GELATI, GRANITE, FROZEN YOGURT per tutti i gusti presso "La Gelateria Del Favaro"

BIRRA, TRAPIZZINI, PANINI CON HABANERO, DOLCI A VOLONTA' presso Caffetteria GR8 "Da Enzo"

MUSICA LATINA CON DJ LEO

BARBECUE DI COSTICINE, ALETTE DI POLLO, SALSICCIE e BRUSCHETTE - MOJITO E CHUPITI con la musica del dj Gibo presso il "Manuel Cafè"

MOJITO, BIRRA DEL BIRRONE, FRITTURA, PANINI ONTI - Ristorante Pizzeria "La Villa" - Via Alessandro Rossi - Musica by dj Fifty Dreads e poi "Orkestrada"

