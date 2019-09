Norma, Anna e gli altri: esodo Istriano-Dalmata

In occasione del 76° anniversario dalla morte di Norma Cossetto, attraverso le parole e le narrazioni di chi la storia la visse in prima persona, vogliamo ricordare un popolo. La storia di quel che era l’orgoglio di quella gente, la loro terra, e delle rabbiose ritorsioni subite, culminate nell’esodo Istriano-Dalmata-Fiumano, per la sola colpa di essere Italiani. Per non dimenticare mai.