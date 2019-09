Nonsolobirra festival della birra artigianale a Marano

Il Nonsolobirra Festival, evento del vicentino dedicato alla birra artigianale, torna a Marano Vicentino dall'11 al 13 ottobre.

Nonsolobirra Festival è un evento dedicato esclusivamente al mondo della birra artigianale, si propone come vetrina di birrifici italiani e, soprattutto, come importante momento di incontro tra domanda e offerta per il comparto birraio artigianale che negli ultimi anni ha registrato un forte trend di crescita. Il successo di tale comparto, nato inizialmente come "di nicchia", è merito del sempre maggiore interesse verso il settore da parte dei media e di un pubblico attento, preparato e ricettivo alla qualità sempre più elevata del prodotto artigianale italiano.

Festival giunto alla 9°edizione, organizzato e promosso dal portale Nonsolobirra.net, nella persona di Stefano Gasparini, e in collaborazione con la Pro-Marano, che curerà lo stand gastronomico, ospiterà 12 birrifici artigianali italiani, con una proposta in spina che supera le 100 referenze.

Il sopra citato festival, patrocinato dall’Associazione Unionbirrai, vedrà presenti alcune associazioni (Confraternita della birra Artigianale, Nonsolobirra Homebrewers, UnionBirrai e la beer chef Eleni Pisano), cureranno la parte culturale a mezzo laboratori ( birra e cibo, degustazione, birra e sigaro, cotta pubblica )



BIRRIFICI PARTECIPANTI:

Birrone; Jeb; F.lli. Trami; Rattabrew; Barbaforte; Ofelia; Lucky Brews; Estense; Argo; La Villana; Diexe Distribuzione in rappresentanza di Zhare, Fiemme, Evoque, Leder, Montegioco e BirraLife in rappresentanza del birrificio Maltus Faber.



PROGRAMMA:

Venerdì 11 ottobre

- 18.30 apertura stand gastronomico e spine,

- 19.00 inizio laboratori birra e sigaro a rotazione

- 02.00 chiusura manifestazione.



Sabato 12 ottobre

- 16.00 apertura stand gastronomico e spine

- 17.00 laboratorio degustazione “ Birra e sai cosa bevi” ingresso libero

- 19.00 inizio laboratori birra e sigaro a rotazione

- 02.00 chiusura manifestazione



Domenica 13 ottobre

- 11.00 apertura stand gastronomico e spine

- 13.30 Cotta pubblica

- 15.00 Laboratorio birra cibo

- 17.00 inizio laboratori birra sigaro a rotazione

- 20.00 Premiazione concorso miglior birrificio presente

- 23.00 chiusura manifestazione