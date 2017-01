"Non una di meno! Siamo una Marea!": assemblea sciopero donne al "No Dal Molin"

Domenica 15 gennaio alle 17 presso il presidio permanente "No Dal Molin" di Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) si terrà l'assemblea verso l’8 Marzo sullo sciopero globale delle donne "Non una di meno! Siamo una Marea!" a cura di "We Want Sex" nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi programma).

"Se le nostre vite non valgono, allora noi non produciamo". A partire da questo motto lanciato dalle donne argentine, che ha preso piede l'idea di uno sciopero internazionale dell'8 marzo, di cui si parlerà per progettare e realizzare questa forma di protesta per una lotta globale. SI discuterà su come si vuole costruire questo 8 marzo a Vicenza, come si intende lo sciopero internazionale delle donne e come potremmo praticarlo nel territorio berico, cosa significa per le donne lo "sciopero al femminile", come si possono coinvolgere le donne della città, quali sono le forme di sciopero immaginabili e come si desidera concepire questa gionata. L'assemblea We Want sex invita tutti a partecipare alla giornata provinciale organizzata per ripartire dal femminile, confrontandosi a livello territoriale per dibattere ed agire insieme verso lo sciopero dell'8 Marzo . Dopo l'assemblea verso le 18.30 ci sarà lo spettacolo-reading "Siamo Tutte Noi" di "Follia Organizzata". Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI