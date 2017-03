"Non Una di Meno": sciopero globale per la Festa della Donna a Vicenza

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo alle 8.30 è in programma lo sciopero globale internazionale dell'Associazione "Non Una di Meno" contro la violenza maschile sulle donne e contro la violenza di genere con partenza dalla stazione ferroviaria di Vicenza. La manifestazione è rivolta a studentesse/studenti e lavoratrici/lavoratori. Alle 17.30 ci sarà il concentramento in piazza Matteotti con lo street parade "Non Una di Meno" e l'assemblea generale. Dress code: indossare vestiti di nero e fucsia oltre a portare pentole, mestoli e fischietti. Alcuni sindacati di base (Usi, Slai Cobas per il sindacato di Classe, Cobas, Confederazione dei Comitati di Base, Usb, Sial Cobas, Usi-Ait, Usb, Cobas, Sgb) hanno proclamato per l’8 marzo lo sciopero generale di 24 ore. Questo garantisce la copertura sindacale, indipendentemente dal fatto che una persona sia iscritta o meno a qualunque sindacato. Per informazioni: www.nonunadimeno.wordpress.com. Gli 8 punti per l'8 marzo: www.nonunadimeno.wordpress.com/2017/02/08/8-punti-per-l8-marzo-non-unora-meno-di-sciopero/. Lo sciopero è in primo luogo una forma di lotta che si fonda sul blocco della produzione e sull’astensione dal lavoro con l’obiettivo di produrre un danno economico e di rendere tangibile il ruolo del lavoro nella produzione. Lo sciopero viene mutuato da "Non Una di Meno" come pratica fondamentale per segnalare la sottrazione da una società violenta nei confronti delle donne. Per questo la manfestazione sarà articolata sulle 24 ore e riguarderà ogni attività, produttiva e riproduttiva nel settore pubblico o privato, in cui discriminazione, sfruttamento e violenza sul mondo femminile si riaffermano.

