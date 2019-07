Non ho l'età + VENYL Summer Market a Campo Marzo

Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage questa seconda domenica del mese sarà a CAMPO MARZO in una location fresca, bella e straordinaria.

Tantissimi espositori di antiquariato, collezionismo e vintage e, poi, lo spazio dedicato all'handamade e remake di Unico il Mercato del Fatto a Mano.

Nel Summer Market a Campo Marzio quest'anno ci sarà più spazio per la musica. Sarà presente infatti VENYL con un suo corner espositivo.

Inoltre ci sarà anche From Disco to Disco e l'immancabile Setiportivinilitelisuoni.

Come sempre ci sarà il tanto gradito cameo "Wave in the Park" curato da Newwavenight. Una selezione musicale suonata ovviamente tutta con vinili dagli anni 80 ai giorni nostri riguardante il mondo new wave /synth pop. Dal primo pomeriggio per una domenica very eighties!