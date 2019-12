Non ho l’età – Mercato dell’Antiquariato, Collezionismo & Vintage

Domenica 8 dicembre, come ogni seconda domenica del mese, torna “Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage” in tutte le piazze e vie del centro di Vicenza, da piazza Castello a piazza dei Signori e piazza Biade.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Centro Storico Città del Palladio con l’Assessorato alle attività produttive di Vicenza, avrà come tema le imminenti feste natalizie, con tantissime proposte di arredi, pezzi d’arte antichi e di design, abiti e accessori vintage, ideali per le feste natalizie, da regalare e regalarsi.

La manifestazione “A.A.A. – Arte, Arredi, Allestimenti” per questa edizione si svolgerà in piazza Matteotti e corso Palladio. Qui si troveranno proposte per la casa e la persona, con un accattivante mix di antico e contemporaneo, artigianato e arte.

Al punto informazioni in piazza dei Signori si avrà a disposizione personale per l’assistenza e con le mappe del mercato e della città di Vicenza ed i gadget di Non ho l’età.