Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage a Vicenza

NON HO L'ETÁ - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage vi aspetta in tutto il centro storico della Città di Vicenza ogni 2° Domenica del mese.

Domenica 10 novembre torna Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage in tutte le piazze e vie del centro di Vicenza, da piazza Castello a piazza dei Signori e piazza Matteotti. Un mercato dell’antiquariato, del collezionismo e vintage che unisce il fascino della città con la scoperta di oggetti che non hanno età! Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage… e poi eventi musicali ed approfondimenti culturali e l’accoglienza degli esercenti della città!

▽ 1 punto informazioni, dislocato in piazza dei Signori, per assistenza, gadget e le mappe del mercato.

▽ In corso Fogazzaro lo spazio dedicato alla casa, da vivere unendo antico e contemporaneo.

Si segnala che per l'occasione Alle Erbe - in piazza delle Erbe - organizza "VINILE & BRUNCH" dalle 11 alle 15.

Si può partire da Piazza delle Biade e, attraversando Piazza Dei Signori, arrivando in bellezza fino a Piazzetta Palladio. Si prosegue poi per Contrà Pescherie Vecchie ed arrivati in Piazza delle Poste, scegliere se scendere in Corso Fogazzaro, attraverso Via Cesare Battisti, o andare verso Piazza Duomo per chiudere il percorso in Piazza Castello.

Un percorso che racchiude tante meraviglie fra gli oggetti esposti nelle bancarelle ...fra storia e STORIE.

Ad ogni appuntamento ...una novità da non perdere!