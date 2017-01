"Non Ho l'Età": il top dell'antiquariato, collezionismo e vintage a Vicenza

Domenica 8 gennaio 2017 dalle 8 alle 18 è in programma il mercato di antiquariato, collezionismo e vintage "Non Ho l'Età" in varie location del centro storico di Vicenza con l'esposizione di arredi antichi e del Novecento, ceramiche, casalinghi, opere grafiche d'epoca, filatelia, numismatica, modellismo, orologi, vinili, abbigliamento ed accessori vintage. Saranno presenti oltre 150 espositori, antiquari ed hobbisti locali e nazionali.

L'evento coinvolgerà 8 location di Vicenza: piazza Castello, piazza Duomo, contrà Garibaldi, contrà Pescherie Vecchie, piazzetta del Palladio, contrà del Monte, piazza dei Signori e piazza Biade.

1 - In piazza Castello si troveranno i pezzi più interessanti di una selezione di hobbisti: oggetti da collezione e vintage, scatole di latta, vinili, accessori e abiti denotati da un’eleganza senza tempo.

2 - In piazza Duomo ci saranno pizzi e merletti, articoli provenienti da un antico passato, come dal periodo Liberty e Art Decò, oltre ad accessori vintage con manufatti unici raccolti e conservati con cura da hobbisti di tutta Italia.

3 - Contrà Garibaldi, conosciuta anche come "Piazzetta delle Poste", sarà il fulcro nevralgico del percorso all’interno del mercato dell’antiquariato con piccoli mobili, suppellettili ricercate e oggetti d’arredo selezionate da professionisti.

4 - Contrà Pescherie Vecchie sarà protagonista con i banchi degli hobbisti alla ricerca di pezzi insoliti e rari dagli arredi per la casa all’oggettistica per la persona fino ai libri d’arte e di storia, ideali per impreziosire la vita quotidiana.

5 - In piazzetta Palladio antiquari professionisti presenteranno un'interessante selezione di mobili, argenti, libri e oggettistica da collezione.

6 - In contrà del Monte, la contrada che collega piazza dei Signori a corso Palladio e a contrà Porti, si snoderanno i banchi degli hobbisti con oggetti da collezione rarissimi come piccoli e inaspettati “tesori”.

7 - In piazza dei Signori esporranno professionisti del settore antiquariale e del design del Novecento, che propongono pezzi perfetti per un arredo antico e moderno.

8 - In piazza Biade verranno proposti oggetti antichi e del Novecento più accessori sfiziosi e preziosi di hobbisti.

Saranno predisposti 3 punti di informazione in piazza Castello, piazza dei Signori e corso Fogazzaro per richiedere la piantina del mercato, l'elenco degli espositori e delle merceologie presenti oltre al programma degli appuntamenti e gli eventi del giorno. Per ogni edizione del mercato si assegneranno due premi per il miglior banco hobbisti e professionisti, proprio per incentivare la qualità delle merce esposta dai venditori. Il premio consiste in cadeau offerto da "Loison Pasticceri" ed un buono da usufruire per esporre gratuitamente la volta successiva. "Non Ho l'Età" si ripeterà ogni seconda domenica del mese fino a giugno 2017 (nei mesi invernali dalle 8 alle 17 e nei mesi estivi dalle 8 alle 19). Per gli espositori: espositori@antiquariatovicenza.it. Info: www.antiquariatovicenza.it - info@antiquariatovicenza.it - 349.6410654.

