"Non Ho l'Età": artigianato, vintage e collezionismo a Bassano del Grappa

Dopo la prima edizione del 19 febbraio, domenica 19 marzo dalle 8 alle 18 torna a Bassano del Grappa in piazza Terraglio il mercatino di antiquariato, collezionismo e vintage "Non Ho l'Età" per la grande novità del 2017 ogni terza domenica del mese. Dopo aver conquistato i visitatori di Vicenza, il mercato si presenterà con la scenografia del castello medievale insieme ad una selezione di espositori dedicate all'arte, all'antico e al vintage tra creazioni artigianali, articoli per collezionisti, mobilio di antiquariato e abiti-accessori anni '50-'60. I negozi della città saranno aperti e i ristoratori avranno menù con le specialità tipiche bassanesi. La manifestazione è organizzata da "Antiquariato Vicenza" in collaborazione e con il patrocinio della città di Bassano del Grappa. Ingresso libero. Per maggiori informazioni per visitare e partecipare: 349.6410654 - 339.1944481 - info@antiquariatovicenza.it - www.antiquariatovicenza.it.

