"Non Ho l'Età": antiquariato-vintage-collezionismo in 8 location di Vicenza

Domenica 9 aprile dalle 8 alle 18 è in programma il mercato di antiquariato, collezionismo e vintage "Non Ho l'Età" in varie location del centro storico di Vicenza con l'esposizione di arredi antichi e del Novecento, ceramiche, casalinghi, opere grafiche d'epoca, filatelia, numismatica, modellismo, orologi, vinili, abbigliamento ed accessori vintage. Saranno presenti oltre 150 espositori, antiquari ed hobbisti locali e nazionali. L'evento coinvolgerà 8 location di Vicenza: piazza Castello, piazza Duomo, contrà Garibaldi, contrà Pescherie Vecchie, piazzetta del Palladio, contrà del Monte, piazza dei Signori e piazza Biade. A queste postazioni si aggiungono anche "Red Carpet Vintage" in piazza dei Signori con una selezione di abiti-accessori vintage e arredo dagli anni '50 agli anni '80 proprio ai piedi della Basilica Palladiana e "A.A.A. Cercasi...Arte, Arredo, Allestimento" in corso Fogazzaro e contrà Cesare Battisti con numerose idee per la casa e per il living moderno. Inoltre l’appuntamento musicale-gastronomico "Vinile & Brunch", che si svolgerà dalle 11 alle 14 in alcuni locali simbolo del centro storico.

LE OTTE LOCATION DI "NON HO L'ETA'":

(nella foto il mercato "Non Ho L'Età" in piazza dei Signori a Vicenza)

