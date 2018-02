Non Ho l'età - Antiquariato Collezionismo & Vintage: ogni 2° domenica a Vicenza

Domenica 11 febbraio alle 8 è in programma Non Ho l'età - Antiquariato Collezionismo & Vintage in 8 location, tra piazze e vie del centro di storico di Vicenza, come ogni seconda domenica del mese.

Nei punti informazioni, dislocati in piazza dei Signori e piazza Castello, si potranno trovare le mappe del mercato e la sempre gradita piccola pasticceria di Loison Pasticceri dal 1938.

In corso Fogazzaro lo spazio dedicato all'handmade, al remake, da vivere unendo antico e contemporaneo.

Vinile & Brunch dalle 11 alle 15 al Bar Borsa - Basilica Palladiana

Info: www.antiquariatovicenza.it