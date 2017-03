"Noise Maker": folk irish live alla Taverna del Luppolo di Torri di Quartesolo

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo alle 21.30 la Taverna del Luppolo a Torri di Quartesolo in via Roma 236 festeggerà Saint Patrick con il concerto di folk irish live con il gruppo "Noise Maker". Durante la serata degustazione di numerosi tipi di birra nere e scure, come la Brewdog, la St Peters e la Beavertown o per le rosse la Red Mac Gregor. Non mancherà la buona cucina con specialità dagli hamburger alle piadine fino ai club sandwich e agli snack. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Infoline per prenotazioni tavoli o cena: 0444.580149

