Nicole Stella live Area Giovani Poianella

Nicole Stella è una cantautrice di Vicenza. Inizia ad esibirsi da adolescente tra teatri, piazze e concorsi nazionali fino a raggiungere importanti obbiettivi come la partecipazione a diversi programmi televisivi tra i quali "Io Canto" su Canale 5 e "Castrocaro" su Rai1. Inaugura la sua carriera come cantautrice oltre che interprete con il singolo "The blue eyed bride". Nel giugno 2017 esce "Orizzonte" e a novembre "Vediamoci là". Durante l'estate 2017 partecipa a Fiat Music di Red Ronnie ma anche Deejay on stage per Radio Deejay. Nicole ha anche l'occasione di aprire concerti di grandi artisti nazionali come gli Stadio e Francesco Gabbani. Attualmente lavora con il suo gruppo vicentino per portare in locali, teatri e piazze il suo indie folk d’autore.