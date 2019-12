Nick Garbett Italian Connection in Bottega Faustino

In Bottega Faustino sabato sera concerto di un artista internazionale, accompagnato per l'occasione da alcuni apprezzati amici.

“Nick Garbett Italian Connection” il trombettista australiano Nick Garbett, in città per una breve parentesi natalizia, incontra alcuni musicisti jazz della scena cittadina e propone in un quartetto senza batteria una raffinata selezione di standard jazz, alcuni rivisitati in arrangiamenti allo scopo di far risaltare al meglio la peculiare formazione composta da Nick alla tromba, Antonio Gallucci al sax, Ivan Valvassori al contrabbasso e Alessandro Lucato alle tastiere.

NICK GARBET ITALIAN CONNECTION

Sabato 21 dicembre, ore: 21.00

Bottega Faustino - Contra' San Faustino, VI