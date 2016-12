"Nice Christmas Pasta & Birra" al "Nice Club Snowboard" di Vicenza

Giovedì 22 dicembre alle 21 il "Nice Club Snowboard" di Vicenza in via Rolle 260 (località Maddalene) presenta la cena natalizia "Nice Christmas Pasta & Birra". Il menù prevede pasta "a profusione", 2 birre o 2 bibite, dolce, caffè con il contributo di soli 10 euro. Adesioni aperte con posti limitati sulla pagina www.facebook.com/niceclubsnowboardvicenza/. Tesseramento e Convenzioni 2016/17: iscrizione Basic a 15 euro; iscrizione Atleta a 20 euro. Con entrambe le opzioni si riceverà una tessera associativa del "Nice Club" ed una tessera dell'associazione sportiva Uisp. Con le tessere si avrà un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose oltre a vari sconti sull'acquisto di attrezzature in alcuni negozi sportivi del vicentino e skipass in vari consorzi del Veneto (Val di Fiemme, Civetta, San Martino di Castrozza, Falcade, Moena), Trentino (Folgaria e Fai della Paganella) e Lombardia (Livigno e Adamello). Le iscrizioni sono aperte tutti i giovedi sera dalle ore 21.30 in poi presso la sede del "Nice Club" oppure presso il negozio convenzionato "Pros Port Shop" di Vicenza negli orari di apertura (escluso il sabato pomeriggio).

