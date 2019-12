Niccolò Fabi canta le piccole cose e incanta Vicenza

Parole che creano emozioni, tra scenari musicali e visivi di grande impatto il concerto sold out di Niccolò Fabi, che ieri sera ha incantato il pubblico del teatro Comunale di Vicenza. Vestito di nero, sneakers, chioma leonina sale e pepe comincia il live senza una parola, parla la sua musica, le sue canzoni più significative scritte in 20 anni, che gli sono valse il premio Tenco per il penultimo disco “Una Somma di Piccole Cose.”

Inizia con “Non è finita, non è finita

Può sembrare ma la vita non è finita

Basta avere una memoria ed una prospettiva… a Prescindere da Me”

Al quinto brano saluta il pubblico e dice: “ Queste sono le cose che vorrei farvi sentire, la serata sarà un viaggio, una colonna sonora della vita, che non è aspettare cambiando canale, voglio raccontare la difficoltà della scelta.”

Laureato in Filologia Romanza entra nella profondità dell'esistere, attraverso testi poetici che esplorano l'anima, percorrendo quell’universo che forma la persona, per guardare negli occhi l’uomo e vedere le cose belle.

E riparte con "Una somma di piccole cose":

“Il sorriso regalato a quel passante

Un paragrafo di una pagina qualunque

La storia è un equilibrio tra le fonti

Il disegno che compare unendo i punti

Un patto firmato, un bacio non dato

Il futuro che cambia

Una somma di passi, che arrivano a cento

Di scelte sbagliate, che ho capito col tempo…”

In "Vince chi molla" eseguita con rara intensità, chiede al pubblico di non riprendere con i telefonini perchè rimanga la magia del momento solo per chi lo sta vivendo:

“Lascio andare il destino

Tutti i miei attaccamenti

I diplomi appesi in salotto

Il coltello tra i denti…”

Ha un sorriso rilassato e il pubblico batte le mani a tempo e canta con lui.

Il concerto si fa via via più incalzante, la parte visual è molto bella, curata nei dettagli, con video e luci tutto molto simmetrico, i colori scelti sono l'energia del rosso, la profondità del blu. Sul palco sono disposti led verticali luminosi e schermi, su di essi si alternano forme, paesaggi, volti, che toccano lo spettatore e accompagnano come una cornice le canzoni.

Vengono proposte canzoni dall’ultimo album Tradizione e Tradimento, più sperimentale, ma anche quelle che lo hanno consacrato tra i migliori cantautori italiani degli ultimi decenni.

Altro cult eseguito dal cantautore è "Costruire":

“In mezzo c'è tutto il resto. E tutto il resto è giorno dopo giorno

E giorno dopo giorno è silenziosamente costruire

E costruire è sapere e potere rinunciare alla perfezione…”

La voce di Niccolò è smagliante, e con i musicisti che lo accompagnano è in sintonia evidente. Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele Rossi e Filippo Cornaglia non sono disposti dietro, ma lo circondano con complicità e affetto.

Alla fine per i quattro bis tutto il pubblico è in piedi sotto al palco unito in un grande coro.

Applausi a non finire e si torna a casa pensando che c’è speranza per un mondo migliore.

Niccolò Fabi ha cantato le piccole cose e ha dato vita ad un concerto meraviglioso.

Scaletta delle serata:

A prescindere da me

Amori con le ali

Io Sono L’Altro

I giorni dello smarrimento

Nel Blu

Una somma di piccole cose

Facciamo finta

Filosofia agricola

È non è

La promessa

Solo un uomo

Una buona idea

Indipendente

Ecco

Vince chi molla

Una mano sugli occhi

Costruire

Scotta

Tradizione e tradimento

Vento d’estate

Il negozio di antiquariato

Lasciarsi un giorno a Roma

