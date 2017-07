"Next Evolution 2017": tre giorni di parkour ed herbetismo a Vicenza

GUIDA AGLI EVENTI SPORTIVI NEL VICENTINO PER IL WEKEND 28 - 30 LUGLIO

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio a Vicenza è in programma l'evento "Next Evolution 2017" con 3 giorni dedicati al parkour al Parco Querini, Campo Marzo e in altri luoghi del capoluogo berico per conoscere da vicino questa pratica sportiva con la guida di coach italiani e internazionali. E’ questa la proposta di "Nextarea Parkour Asd", che insieme all’assessorato comunale alla formazione - ufficio sport invita a partecipare alla manifestazione, appuntamento annuale per appassionati di parkour giunto alla 3° edizione.

PARKOUR & HEBERTISMO. Sarà l’occasione per essere accompagnati alla scoperta del movimento e del rapporto che l'uomo ha instaurato con l'ambiente circostante, imparando a conoscere l'hebertismo, disciplina alla base del parkour, fino all'evoluzione più moderna del parkour. Venerdì 28 luglio il ritrovo sarà al Parco Querini per il workshop di hebertismo alle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Sabato 29 e domenica 30 luglio gli appassionati di parkour si cimenteranno in questa disciplina tra Campo Marzo, il parco di viale Europa (zona questura) e le scalette di Monte Berico.

COACH. Kuba Jursza (Polonia) - Pablo Wiedemann (Germania) - Dominik Akuk Cieszyński (Polonia) - Denise Pirnbacher (Austria) - Francesco Rosso Milanmonkeys (Italia).

INFORMAZIONI. Per partecipare consultare il sito www.nextareareaparkour.it e la pagina facebook "Nextarea Parkour", dove sono indicate le quote di iscrizione e pernottamento.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

HEBERTISMO. Venerdì 28 luglio dalle 9.30 alle 19.30 al Parco Querininl'intera giornata sarà dedicata all'hebertismo con l'allenamento in mezzo alla natura. Alle 10 comincerà il workshop con l'associazione "Êtrefort Asd" di Vicenza sarà alle 10. Dopo la pausa pranzo, dalle 12.30 alle 15, si proseguirà fino alle 19.30.

PARKOUR. Sabato 29 luglio e domenica 30 luglio saranno dedicati al workshop di parkour con ritrovo a Campo Marzo alle 9.30 e inizio delle attività alle 10 con pausa pranzo dalle 12.30 alle 15 e proseguimento fino alle 19.30.

SIGNIFICATO HEBERTISMO E ORIGINI. L'hébertismo (in francese hébertisme) è una forma di allenamento del corpo sviluppata da Georges Hébert all'inizio del Novecento focalizzata sull'ottenimento di uno "sviluppo fisico completo attraverso un ritorno ragionato alle condizioni naturali di vita" (da www.wikipedia.org).

SIGNIFICATO PARKOUR E ORIGINI. Il parkour è una disciplina sportiva metropolitana nata in Francia agli inizi degli anni ‘90. Consiste nell'eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo con la maggior efficienza di movimento possibile, adattando il proprio corpo all'ambiente circostante, naturale o urbano, attraverso volteggi, salti, equilibrio, scalate, arrampicate, ecc. I primi termini utilizzati per descrivere questa forma di allenamento furono «arte dello spostamento» (art du déplacement) e «percorso» (parcours).

Il termine parkour, coniato da David Belle e Hubert Koundé nel 1998, deriva invece da "parcours du combattant" (percorso del combattente), ovvero il percorso di guerra utilizzato nell'addestramento militare proposto da Georges Hébert. Alla parola parcours, Koundé sostituì la «c» con la «k», per suggerire aggressività, ed eliminò la «s» muta perché contrastava con l'idea di efficienza del parkour. Un terzo termine, coniato da Sébastien Foucan, fu il "free running", il quale viene però distinto dai due precedenti in quanto rappresenta una forma di movimento, nato sulla base del parkour, che ricerca la spettacolarità e l'originalità dei movimenti a scapito dell'efficienza.

I praticanti del parkour sono chiamati tracciatori (traceurs), o tracciatrici (traceuses) al femminile.

