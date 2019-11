New Generation Gospel Crew in concerto a Torrebelvicino

Subito dopo lo straordinario successo del concerto al Teatro Comunale di Vicenza, i New Generation Gospel Crew arrivano a Torrebelvicino per coinvolgere il pubblico in un vortice di energia ed entusiasmo!



Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Torrebelvicino, Pro Loco e Cias eventi.



Sarà un’esperienza a tutto tondo che vi farà essere un tutt’uno con il sound travolgente ed elegante dei New Generation Gospel Crew; prenderete parte ad un concerto da vivere in prima persona con cuore e orecchie ben aperti, per fare il pieno dei contenuti migliori che la musica gospel riesce a trasmettere: amore, armonia, connessione, speranza, gioia pura.



Prevendite presso:

Bar casa della Gioventù, Torrebelvicino - tel 0445 1948118

Discovery, Schio - tel 347 4522668

Emporio Moda, Valli del Pasubio - tel 0445 630264

Per info : Valerio 366 2299968



Per ulteriori informazioni:

www.newgenerationgospel.it

info@newgenerationgospel.it

m.me/newgenerationgospelcrew

https://www.facebook.com/newgenerationgospelcrew

https://www.instagram.com/newgenerationgospelcrew

https://www.youtube.com/user/NewGGospelCrew/videos