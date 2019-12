New generation gospel crew in concerto a Romano

Nel pieno del tour di festeggiamenti per il loro decimo compleanno e subito dopo lo straordinario successo del concerto al Teatro Comunale di Vicenza, i New Generation Gospel Crew arrivano a Romano d’Ezzelino per coinvolgere il pubblico in un vortice di energia ed entusiasmo!

L’appuntamento è al Teatro Giuseppe Gnoato, via Lanzarini, 37 – Sacro Cuore di Romano d’Ezzelino, sabato 7 dicembre, alle 20.45.



Lo spettacolo è organizzato dal Gruppo Teatro Vivo, Parrocchia di Sacro Cuore.



Sarà un’esperienza a tutto tondo che vi farà essere un tutt’uno con il sound travolgente ed elegante dei New Generation Gospel Crew; prenderete parte ad un concerto da vivere in prima persona con cuore e orecchie ben aperti, per fare il pieno dei contenuti migliori che la musica gospel riesce a trasmettere: amore, armonia, connessione, speranza, gioia pura.



Ingresso libero con offerta responsabile.

Il ricavato della serata sarà destinato a: Fondazione Città della Speranza – Onlus

Info e prenotazioni: teatrosacrocuore@gmail.com

Facebook: Teatro Sacro Cuore



Per ulteriori informazioni:

www.newgenerationgospel.it

info@newgenerationgospel.it

m.me/newgenerationgospelcrew

https://www.facebook.com/newgenerationgospelcrew

https://www.instagram.com/newgenerationgospelcrew

https://www.youtube.com/user/NewGGospelCrew/videos