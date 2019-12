New generation gospel crew in concerto a Povolaro

I New Generation Gospel Crew, all’insegna dei festeggiamenti per il decimo anno di attività, proseguono il loro esplosivo tour invernale, iniziato con lo straordinario successo del concerto al Teatro Comunale di Vicenza. Questa volta arriveranno a Povolaro per coinvolgere il pubblico in un vortice di energia ed entusiasmo!

L’appuntamento è in Piazza Schorndorf a Povolaro (Dueville - VI), domenica 15 dicembre, alle ore 15.00. Il concerto è gratuito.



Sarà un’esperienza a tutto tondo che vi farà essere un tutt’uno con il sound travolgente ed elegante dei New Generation Gospel Crew; prenderete parte ad un concerto da vivere in prima persona con cuore e orecchie ben aperti, per fare il pieno dei contenuti migliori che la musica gospel riesce a trasmettere: amore, armonia, connessione, speranza, gioia pura.



L’evento è organizzato dal Comune di Dueville con la collaborazione di Associazione Commercianti - Proloco Dueville - Pro Povolaro.



I commercianti di Povolaro vi invitano dopo il concerto ai mercatini di Natale con aperitivo in piazza.



In caso di cattivo tempo il concerto verrà eseguito all'interno della Chiesa Parrocchiale di Povolaro.



Per ulteriori informazioni:

www.newgenerationgospel.it

info@newgenerationgospel.it

m.me/newgenerationgospelcrew

https://www.facebook.com/newgenerationgospelcrew

https://www.instagram.com/newgenerationgospelcrew

https://www.youtube.com/user/NewGGospelCrew/videos