New Generation gospel crew in concerto all' Anconetta

Dono in Musica - C'è sempre qualcuno che ha bisogno di te

Concerto gospel con New Generation Gospel Crew



Evento organizzato dall'Associazione FIDAS di ANCONETTA in collaborazione con la ProLoco Postumia e il Gruppo Alpini di Anconetta e con il patrocinio del Comune di Vicenza.



Chiesa Parrocchiale in Viale Anconetta, 147 - Vicenza, venerdì 31 gennaio 2020, ore 20.45.



Ingresso gratuito.



Per ulteriori informazioni:

www.newgenerationgospel.it

info@newgenerationgospel.it

m.me/newgenerationgospelcrew

https://www.facebook.com/newgenerationgospelcrew

https://www.instagram.com/newgenerationgospelcrew

https://www.youtube.com/user/NewGGospelCrew/videos