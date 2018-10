NeonRun: corsa e camminata di sera nel cuore di Vicenza

Partenza e arrivo a Campo Marzo

Di sera nel cuore di Vicenza. La 4° edizione della corsa e camminata NeonRun, organizzata da Vicenza Marathon asd e dall'assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza è confermata per sabato 6 ottobre. L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Trissino dall'assessore alle attività sportive Matteo Celebron e dal presidente di Vicenza Marathon Riccardo Solfo.

Invariata la formula che permette a tutti di partecipare e divertirsi: gara podistica per gli agonisti in possesso del certificato medico agonistico e marcia a passo libero per tutti gli altri, bambini compresi.

Il percorso di 2.5 chilometri, interamente chiuso al traffico veicolare e da percorrere due volte per i classici 5 chilometri che contraddistinguono la NeonRun, si snoda tutto nel cuore di Vicenza con partenza e arrivo a Campo Marzo toccando i punti più interessanti del centro storico.

L’orario di partenza è confermato alle 21 per la gara podistica e alle 21.30 per la marcia a passo libero, ma il ritrovo per tutti è fissato alle 20 davanti al caffè Moresco di viale Dalmazia. Le premiazioni individuali e di società sono previste per le 23 circa.

Ci saranno 24 premi individuali grazie al partner tecnico iRun, inoltre saranno premiate le 3 squadre più veloci al traguardo. A tutti gli iscritti, oltre al ristoro finale, gratuitamente verrà consegnato uno starlight luminescente da indossare così da rendere ancora più suggestivo il passaggio dei partecipanti lungo il percorso che passa da porta Castello, corso Palladio, piazza dei Signori, contra' Garibaldi, contra' Mure Pallamaio e ritorna in viale Dalmazia, punto di partenza.

Al termine della corsa ogni iscritto alla gara agonistica riceverà in omaggio una t-shirt offerta da Ottica Ravelli, da anni sostenitore della manifestazione podistica serale, mentre ai camminatori verranno consegnati dei prodotti alimentari offerti da alcune note aziende vicentine sempre vicine a queste iniziative sportive. Per tutti ristoro finale con bevande grazie alla collaborazione del Gruppo Alpini di Vicenza. Tutti i partecipanti riceveranno un panino.

Confermato il main sponsor storico Autoserenissima a cui quest’anno si è aggiunta l’azienda Ma Impianti.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere ai negozi Ottica Ravelli e iRun fino al 5 ottobre. Il giorno dell’evento direttamente in Campo Marzo durante il pomeriggio (con un sovrapprezzo).

Informazioni: segreteria@vicenzamarathon.it, 3356673311, 3663570331.

Facebook Vicenza Marathon

Modifiche alla viabilità

NeonRun si svolge all'interno della zona a traffico limitato del centro storico, generando, quindi, limitate interferenze con la viabilità; inoltre, l'orario di svolgimento non crea limitazioni al servizio dei bus di linea.

Sono state comunque previste alcune variazioni della circolazione, in particolare durante la fase competitiva durante la quale lungo il percorso non potrà transitare alcun veicolo.

Durante la marcia, invece, compatibilmente all'andamento della manifestazione, sarà gestito a vista il transito dei veicoli autorizzati alla circolazione in ZTL.

Queste le principali modifiche alla circolazione: dalle 21 alle 23 i veicoli transitanti in contra' Motton San Lorenzo vedranno interdetto l'accesso a piazza Castello e dovranno obbligatoriamente svoltare a destra verso piazzale del Mutilato.

Con il medesimo orario sarà, inoltre, interdetto l'ingresso a piazza Castello attraverso la porta per i veicoli provenienti da viale Roma che saranno, quindi, obbligati a dirigersi su corso SS. Felice e Fortunato verso piazzale Giusti.

Verranno, infine, attivate alcune limitate deviazioni e alcuni "doppi sensi di circolazione a vista", gestiti da personale dell'organizzazione, al fine di consentire il transito degli autorizzati nella ZTL, limitando così i disagi dovuti alla chiusura del percorso di gara, totale nella prima fase della manifestazione.