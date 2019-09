"Nelle mie zampe" villa Albrizzi sunday fest

Tra il fascino di una villa del XVI secolo e la magia del suo parco immerso nella natura, Domenica 29 Settembre si terrà la prima edizione di "Nelle mie Zampe".

Un festival, con entrata gratuita, all'insegna dell'etica e della sostenibilità, in cui potrete rilassarvi sorseggiando un cocktail o mangiando un gelato seduti all'ombra degli alberi, e godervi le numerose iniziative proposte:



🍔 Truck food 100% plant-based del Prunno di Asiago



🧁 Pasticceria artigianale Dulcamara vegan bio bistrot di Verona



🍨 Gelato artigianale di Mami Gelato Al Volo di Padova



🍺 Bar di Villa Albrizzi



🎸 Musica live



📷 Mostra fotografica "Un incontro mancato" di Stefano Belacchi



👞 Stand con prodotti animal-friendly forniti da Vegan Shoes Italy, Veganis.it e Altrove Mestre



📚 Libreria Palazzo Roberti con libri a tema



🌎 Associazioni ambientaliste/animaliste LAV Bassano del Grappa, ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali, Essere Animali, Sea Shepherd Global, Anonymous for the Voiceless



🌳 Area relax nella natura



🎉 Intrattenimento per bambine e bambini



🎥 Spazio proiezione video: "Si se puede", "Santuario Capre e Cavoli" "Rifugio Miletta", "Sea Shepherd"



🎤 ZONA CONFERENZE:



Ore 14.30:

- Intervento di "Essere Animali" a cura di Serena Capretti,

responsabile gruppo Brescia di Essere Animali. "Diritti animali:

reportage dagli allevamenti intensivi e diffusione del

veganismo".

Ore 15.00:

- Dott. Riccardo Trespidi: "Cibo: tra etica e salute"

- Tommaso Leoni, Snowboarder olimpionico: "Puó un atleta

essere vegano? "

Ore 16.30:

- Prof. Paolo Scroccaro: "Allevamenti, fonte principale di effetto

serra e impatto ambientale"

Ore 17.30:

- Intervento di Sea Shepherd

- Dott.ssa Laura Facci: "Neuroscienze e cognizione animale:

Cosa sappiamo?"



NB In caso di MALTEMPO l'evento viene posticipato a domenica 6 ottobre.