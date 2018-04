I magnifici 7 del Nebbiolo - degustazione in enoteca

Tornano i grandi rossi in Enoteca. Dopo il successo della serata con i vini di Bordeaux, facciamo ritorno in Italia martedì 10 aprile per celebrare una nostra eccellenza: il Nebbiolo, il vitigno a bacca nera più pregiato e difficile tra gli italiani, adatto a vini da invecchiamento di grande qualità.

Il Nebbiolo trova la sua migliore espressione in Piemonte, nelle zone intorno a Barolo e Barbaresco, ma anche in Lombardia (nella Valtellina prende il nome di Chiavennasca) e in Valle d’Aosta.



Durante la serata Roberta Moresco ci porterà alla scoperta di questo grande vitigno e ci guiderà nell’assaggio. Ci saranno 7 i vini in degustazione:



Barolo Ginestra Diego Conterno annata 2012

Barbaresco Batasiolo annata 2014

Nebbiolo Langhe annata 2016

Ghemme Sebastiani annata 2009

Nebbiolo spumantizzato Travaglini

Valtellina superiore Sassella Nobili annata 2015

Vallée d’Aoste Donnas Sup. Vieilles Vignes 2011 – Caves de Donnas.



Per concludere la serata potremo gustare uno sfizioso piatto caldo preparato dallo chef Nicola Bortolomiol



Il costo della serata è di 30€ e comprende: 7 vini in degustazione, una brochure sul Nebbiolo con tante utili informazioni e un piatto caldo.

La prenotazione è obbligatoria: i posti limitati. Non pensarci troppo, se non vuoi restare a bocca asciutta: la serata dedicata ai vini di Bordeaux è andata sold out in poco tempo.



Per informazioni: tel. 0424 471590 o mail info@emmebimarostica.com