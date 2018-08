Nazitalia: a Fornaci Rosse: Paolo Berizzi su Neofascismo

L’ANPI provinciale e l’ANPI della città di Vicenza organizzano:

SABATO 1 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 19 nell’ambito delle festa “Fornaci Rosse” (Parco delle Fornaci) un incontro-dibattito di presentazione del recente libro di PAOLO BERIZZI “NAZITALIA. VIAGGIO IN UN PAESE CHE SI E’ RISCOPERTO FASCISTA”.

Sarà presente l’autore, Paolo Berizzi, autorevole firma di La Repubblica. Introdurrà l’incontro Danilo Andriollo, Presidente Provinciale ANPI. Il neofascismo sta dilagando e la destra radicale rappresenta una vera e propria emergenza democratica. Il libro rappresenta una impressionante e inquietante ricognizione nel neofascismo e neonazismo italiano e indaga sulle organizzazioni e movimenti politici della destra radicale, sulla presenza nel web, sulla tifoseria delle “curve” calcistiche di estrema destra, sui gruppi musicali, sulle connessioni con la destra politica e parlamentare e in generale sul complesso delle attività e delle iniziative riconducibili alla destra neofascista italiana in connessione con il network “nero” internazionale.

L’incontro costituisce una eccellente occasione per discutere i nuovi compiti dell’antifascismo in un contesto politico e culturale profondamente mutato (in peggio).

Ricchissimo, poi, in generale il programma della festa Fornaci Rosse (una delle più rilevanti nel panorama politico italiano).

L’ANPI della città sarà presente alla Festa con il proprio gazebo