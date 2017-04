Natura in Packraft al Lago di Fimon ad Arcugnano

Una proposta per vivere il lago in modo divertente ed alternativo! Che cos'è un Packraft? E' una piccola imbarcazione estremamente leggera e robusta, molto comoda e stabile per attraversare laghi e scendere fiumi e torrenti. Si gonfia e si sgonfia molto rapidamente e, una volta ripiegata, si può comodamente trasportare in uno zaino per spostarsi a piedi. Il packraft nasce in Alaska per esplorare le terre più estreme e selvagge! Cosa faremo? Attraverso le indicazioni dell'esperto di packraft parteciperemo alle varie fasi di preparazione e gonfiaggio. Impareremo ad usare la pagaia e a condurre queste particolari imbarcazioni. Dopo una breve lezione ed un po' di pratica potremo spostarci silenziosamente, in modo ecologico ed alternativo per esplorare il Lago di Fimon accompagnati da una guida naturalistica per osservare la fauna acquatica e lo splendido paesaggio dei Colli Berici.

