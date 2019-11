Nati sotto contraria stella - Romeo e Giulietta con Ale e Franz

Ale e Franz e un cast di consumati attori di teatro, tra cui Eugenio Allegri, sono sette vecchi comici girovaghi che si presentano al pubblico per interpretare La dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo secondo il più autentico spirito elisabettiano. Ale e Franz, affiancati da una compagnia in disarmo, si presentano sulla scena per raccontare a modo loro la celebre tragedia shakespeariana, diretti da un regista che al bisogno si improvvisa tappabuchi per i piccoli ruoli. Vogliono provare a raccontarla osservando il più antico spirito elisabettiano, interpretando tutti i personaggi anche quelli femminili. Il fatto è che le loro buone intenzioni non si sposano con le effettive capacità, o modalità che hanno di stare in scena. Rivali e complici allo stesso tempo, da un lato si rubano le battute, dall’altro si aiutano alla bene e meglio. Non si rendono conto però che quando sono in palcoscenico non riescono a dissimulare in nessun modo i loro rapporti personali, fatti di invidie, ripicche, alleanze, rappacificazioni.

Rivali e complici, messi insieme, raccontano una storia tragica, involontariamente comica, quindi doppiamente tragica. Eppure, nonostante tutto, Shakespeare riesce a vincere sopra ogni cosa. In un modo o nell’altro, questi comici sanno essere perfino commoventi. Forse perché dalla loro goffaggine traspare una verità che insinua un dubbio, che in questa storia siano proprio loro, più di chiunque altro, a essere… nati sotto contraria stella.

da William Shakespeare

drammaturgia e regia Leo Muscato

con Ale e Franz, Eugenio Allegri, Marco Gobetti, Marco Zannoni, Roberto Zanisi

Teatro Comunale di Vicenza

martedì 12 novembre, 20:45 Sala Maggiore

mercoledì 13 novembre, 20:45 Sala Maggiore

giovedì 14 novembre, 20:45 Sala Maggiore