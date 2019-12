Nate Brown & One Voice: concerto gospel

Direttamente da Washington D.C. torna in Italia Nate Brown & One Voice: cinque cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi Nate Brown & Wilderness, uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America. Vincitore di molti premi, nel 2008 il gruppo viene scelto da C-Jam Music Usa per intraprendere una tournée in Europa che continua a ripetersi ancora oggi, ogni anno. Nate Brown si è occupato del Music Ministry nella chiesa Battista per cinque anni; è attualmente direttore musicale alla First Baptist Missionary Church e fondatore del Gentle Giant Music Ministries.

NATE BROWN & ONE VOICE

Domenica 22 dicembre, ore: 17.00

Teatro Comunale - Via G. Mazzini, 39 Vicenza