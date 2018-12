Natalino Balasso traghetterà lo sbigottito pubblico del teatro di fine d’anno verso un radioso 2019, tra monologhi, tirate satiriche, scempiaggini ed indignazione deflagrante.

Ridere del passato per ridere in futuro, sarà l’esercizio aerobico e salutare che permetterà agli spettatori di trarre un’ultima boccata di ossigeno dal 2018 per tuffarsi senza remore nell’anno nuovo.

Qualche ora in puro stile Balasso, senza fronzoli o retoriche, per divertirsi senza rinunciare al pensiero.

Dopo la mezzanotte verrà proiettato in anteprima il nuovo video di Telebalasso, il canale youtube di Natalino Balasso: “Discorso di Capodanno 2019”.