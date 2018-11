Accensione dell'albero di Natale e delle Luminarie in centro storico

Le luci del Natale si accenderanno ufficialmente sabato 1 dicembre dalle 17 durante la consueta cerimonia in piazza dei Signori animata dal complesso bandistico Muzzolon. L'immancabile albero di Natale artificiale svetterà in piazza dei Signori raggiungendo l'altezza di 14 metri. Brilleranno anche le vie “fuori porta”, tra cui viale Milano, San Felice, borgo Santa Lucia e via IV novembre. Le luminarie rimarranno accese da sabato 1 dicembre al 13 gennaio dalle 16 alle 2.