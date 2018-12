Natale nei quartieri: gli eventi dal 13 al 19 dicembre

Mercatini

Fino al 16 dicembre mercatino di Natale a Bertesinella, nell'oratorio, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.30, sabato e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. A cura del Gruppo Mani preziose della parrocchia. Info: 3479237021.

Da venerdì 14, sabato 15 e da venerdì 21 a sabato 22 dicembre Mercatino di Natale alla Galleria di Parco Città, dalle 9 alle 19.

Presepi

Anche quest'anno sono numerose le opportunità di vivere l'atmosfera del Natale ammirando l'immagine della sacra famiglia nei numerosi allestimenti di presepi in vari luoghi della città. Per conoscere l'itinerario consultare il sito www.presepidivicenza.it.

Fino al 13 genanio si potrà ammirare la "Strada dei presepi di Maddalene" a cura del Comitato per il recupero del complesso monumentale di Maddalene con il Circolo Noi di Maddalene, il Gruppo alpini Penne mozze di Maddalene e il Marathon club. I diciannove presepi si potranno vedere partendo dalla chiesa parrocchiale di Maddalene percorrendo le vie del quartiere. Una nuova segnaletica accompagnerà il visitatore lungo il percorso completamente pianeggiante. Inoltre nella bacheca davanti alla chiesa sarà a disposizione una mappa parlante che renderà più agevole la localizzazione dei presepi.

Fino al 14 gennaio si potranno visitare i presepi nella chiesa Sacra Famiglia, a S. Lazzaro, via P.L. Da Palestrina. Orario: 7.30-12, 15-19. Nella chiesa di Santa Lucia fino al 6 gennaio ci sarà la mostra “Presepi Diorami Vita di Gesù”, nel chiostro, in borgo S. Lucia. Orario: 9-12 e 15-19.

Dal 15 dicembre il presepe sarà allesito nella chiesa di S. Andrea in via Pizzocaro, fino al 20 gennaio dalle 8 alle 19.

Dal 19 dicembre e fino al 6 gennaio anche nel Santuario di Monte Berico ci sarà il presepe

Fino a domenica 6 gennaio si potrà vedere la “Mostra Saveriana del Presepe Missionario” in viale Trento 119. Orario: 9-12 e 15-18. A cura Missionari Saveriani. Info: www.saveriani.it - tel. 0444 288399

Fino a martedì 8 gennaio, “Presepe in Arena”, grande allestimento sempre aperto e illuminato di notte nell'arena di strada di Casale 281-285. A cura Parrocchia S. Maria Assunta di Casale. Info: Parrocchia S. Maria Assunta di Casale - tel. 0444 504132 –casale@parrocchia.vicenza.it

Eventi

Giovedì 13 dicembre, alle 16, “Creanatale”, laboratorio creativo manuale al Centro giovanile di via Toaldo 9. A cura Associazione Aster Tre. Info: Associazione Aster Tre - tel. 0444 302833 - aster3onlus@gmail.com

Giovedì 13 dicembre, “Canto della Stella” con cantori vestiti da personaggi del presepe, lungo le vie di Casale, dalle 19 alle 21.30. A cura Parrocchia di Casale. Info: Parrocchia di Casale - tel. 0444 504132 - casale@parrocchia.vicenza.it

Giovedì 13 dicembre, dalle 15.30 alle 17 "35^ Festa di Natale a San Bortolo-Buon Natale... al Parco Fornaci" con cioccolata, panettone e dolci per tutti. A cura Comitato Pro San Bortolo. Info: Comitato Pro San Bortolo - tel. 0444 321220 - asdprosanbortolo@libero.it

Venerdì 14 dicembre alle 20.45 “Natale da cantare”, concerto con l'Ensemble Vocale Phonè diretto dal maestro Luigi Ceola nella chiesa di San Gaetano. Info: Ensemble Vocale Phonè - tel. 3474354626 - www.ensvocal.it

Venerdì 14 dicembre alle 18 “Natale Insieme”, canti natalizi con coro e orchestra alunni scuola Scamozzi nella chiesa Santa Croce Bigolina alle 18. A cura Istituto Comprensivo V. Scamozzi. Info: Prof. Maria Gabriella Damian - tel. 0444 530070 – damian@scamozzi.it

Venerdì 14 dicembre“Natale Alpino”, incontro con offerta di cioccolata e vin brulè a scopo di beneficenza in piazzetta Fabiani, S. Pio X, in mattinata. A cura Gruppo Alpini “G. Reolon”. Info: Gruppo Alpini “Reolon” - greolon.vicenza@ana.it

Venerdì 14 dicembre, alle 16, “Laboratorio di pittura su stoffa” al Centro giovanile di via Toaldo 9. A cura Associazione Aster Tre. Info: Associazione Aster Tre - tel. 0444 302833 - aster3onlus@gmail.com

Venerdì 14 dicembre, “Canto della Stella” con cantori vestiti da personaggi del presepe, lungo le vie di Casale, dalle 19 alle 21.30. A cura Parrocchia di Casale. Info: Parrocchia di Casale - tel. 0444 504132 - casale@parrocchia.vicenza.it

Venerdì 14 dicembre, alle 20.30, “Paesaggi invernali”, canzoni e romanze cantate dal soprano Violetta Svatnykh nel Salone della Circoscrizione 3, Villa Tacchi Viale della Pace, 87. Ingresso libero. A cura Centro Culturale Italo Tedesco. Info: Centro Culturale Italo Tedesco – info@italotedesco.de

Venerdì 14 dicembre, alle 16.30 “Concerto a Parco Città”, concerto natalizio offerto agli ospiti della casa di riposo , Residenza per anziani Ipark Galleria Parco Città . A cura Coro ed Orchestra degli allievi del corso ad indirizzo musicale della scuola media Mainardi. Info: Scuola media Mainardi - tel. 0444 505957

Venerdì 14 dicembre, “Momento conviviale”, incontro nel quartiere dei Ferrovieri con cioccolata calda e panettone nell'area verde tra via Baracca e via Beroaldi dalle 16 alle 18. A cura Associazione Anteas orti urbani. Info: elio.veronese@vodafone.it - cell. 339 8259371

Venerdì 14 dicembre, 21 “Concerto di Natale”, Concerto con i Musicisti dell'OrchestrAcustica al Centro Civico 7 – La Locomotiva. A cura Cooperativa La Casetta. Info: cooplacasetta@teletu.it – tel. 0444 569208

Sabato 15 dicembre, alle 20.45 “Natale da cantare”, concerto di beneficenza a favore dell’associazione “Aiuto Bambini Betlemme” con Ensemble Vocale Phonè diretto dal maestro Luigi Ceola nella chiesa di S. Maria Assunta, strada di Casale 281. Info: Ensemble Vocale Phonè - tel. 3474354626 - www.ensvocal.it

Sabato 15 dicembre, alle 16.30 "Arriva Babbo Natale", spettacolo per bambini alla Galleria Parco Città. A cura Galleria Parco Città. Info:www.parcocitta.it, info@parcocitta.it

Sabato 15 dicembre, alle 19.30 "Natale 2018", Stella di Natale, cena con musiche natalizie. A cura Pro Loco di Laghetto. Info: Pro Loco di Laghetto - tel. 0444 920270

Sabato 15 dicembre, "35^ Festa di Natale a San Bortolo-Gita a Merano, Mercatino di Natale". Visita guidata della città. Partenza da viale Roma alle 8, rientro previsto per le 20.30. Iscrizioni presso la sede Comitato Pro San Bortolo. A cura Comitato Pro San Bortolo. Info: Comitato Pro San Bortolo - tel. 0444 321220 - asdprosanbortolo@libero.it

Sabato 15 dicembre, dalle 15.30 alle 17, “In attesa del…Natale 2018”, attività ricreative e di animazione accompagnate da musiche natalizie. Interverranno animatori, clown e Babbo Natale a Parco Fornaci. A cura ASD Comitato Pro San Bortolo e ASD Prosport. Info: ASD Comitato Pro San Bortolo tel. 0444 321220 - asdprosanbortolo@libero.it

Sabato 15 dicembre, alle 19 “Concerto di Natale”, concerto con l’Orchestra Giovanile Vicentina con il coinvolgimento di 70 ragazzi nella chiesa di San Giuseppe - Mercato Nuovo. A cura Orchestra Giovanile Vicentina. Info: Orchestra Giovanile Vicentina tel. 3384292470 - mauro2424@libero.it

Sabato 15 dicembre, alle 18 “Fiabe Musicali”, Concerto natalizio al Centro Civico 7 Salone 1° piano. A cura Associazione Est - Ovest Identità e Integrazione. Info: kukleva_n@virgilio.it - tel. 3460929353

Domenica 16 dicembre, alle 21 “Joyful Voice”, Concerto di Natale: carols inglesi e cante tradizionali natalizie con il Coro Arsamanda nella chiesa di S. Antonio ai Ferrovieri, via G. Prandina 8. Info: Associazione culturale “Arsamanda l’Arte da Amare” tel. 3498336356

Domenica 16 dicembre, alle 16.30 “Il Magico mondo di Paoline”, spettacolo teatrale per ragazzi e adulti con il Gruppo teatrale La Favola al Teatrino di Bertesina, in via San Cristoforo 27, ore 16.30. Ingresso libero. A cura Parrocchia di Bertesina. Info: Italo Zuccon - tel. 0444 511645

Domenica 16 dicembre, dalle 11 alle 18, “Squisito Natale”, pranzo per le persone anziane del quartiere, intrattenimento e lotteria nella sede della Pro Loco Postumia, in via Mainardi 12. A cura Pro Loco Postumia. Info: Pro Loco Postumia - tel. 0444 305017 -postumia.proloco.vicenza@ gmail.com

Domenica 16 dicembre, alle 12.30 “Pranzo comunitario”, per le famiglie assistite dalla Caritas Parrocchiale e doni per i bambini all'Oratorio S. Andrea. A cura Caritas di S. Andrea in collaborazione con Pro Loco Postumia. Info: Parrocchia di S. Andrea - tel. 0444 512288

Domenica 16 dicembre, alle 16 "Concerto di Natale, diciottesimo incontro musicale”, con il Coro Amici della Montagna di Ospedaletto e momento conviviale. Nella chiesa parrocchiale di San Francesco. A cura Club I Sempreverdi. Info: Club I Sempreverdi - tel. 0444 510795

Domenica 16 dicembre, dalle 9 alle 15, "35^ Festa di Natale a San Bortolo-Natale in Campagna Amica". Prodotti agroalimentari a kilometro zero nel piazzale della scuola primaria di via Prati . A cura Comitato Pro San Bortolo con Coldiretti Provincia di Vicenza. Info: Comitato Pro San Bortolo - tel. 0444 321220 - asdprosanbortolo@libero.it

Domenica 16 dicembre, alle 16, “Concerto di Natale " con il coro Alpino Lumignano nella chiesa di San Paolo. A cura Associazione Amici del Cuore. Info: Associazione Amici del Cuore - tel. 0444 757034

Domenica 16 dicembre, alle 20.30 “Concerto Natalizio”, serata musicale Gospel con il gruppo “Blu Gospel” nel Salone oratorio Don Bosco. A cura Circolo Noi San Lazzaro Info: Circolo Noi San Lazzaro tel. 3313641348 – sandromaniglio@libero.it

Lunedì 17 dicembre alle 15 “Saggio di Natale”, concerto degli alunni delle classi prime della scuola primaria Tiepolo nella palestra della scuola in via Palemone 20. A cura dell'Istituto Comprensivo Vicenza 4 “Barolini”. Info: Istituto Comprensivo Vicenza 4 “Barolini” - tel. 0444 500094

Lunedì 17 dicembre, “Canto della Stella” con i cantori vestiti da personaggi del presepe, lungo le vie di Casale, dalle 19 alle 21.30. Info: Parrocchia di Casale - tel. 0444 504132 - casale@parrocchia.vicenza.it

Lunedì 17 dicembre, alle 7 all'Oratorio della Parrocchia Sacra Famiglia e San Lazzaro, “Colazione d’Avvento”, momento di preghiera con successiva colazione per i giovani della comunità. Finita la colazione i ragazzi verranno accompagnati a scuola. A cura Circolo Noi San Lazzaro. Info: Circolo Noi San Lazzaro tel. 3313641348- sandromaniglio@libero.it

Martedì 18 dicembre, alle 15 “Saggio di Natale”, concerto degli alunni delle classi seconde della scuola primaria Tiepolo, nella palestra della scuola primaria G. B. Tiepolo, in via Palemone 20. A cura Istituto Comprensivo Vicenza 4 “Barolini”. Info: Istituto Comprensivo Vicenza 4 “Barolini” - tel. 0444 500094

Martedì 18 dicembre, “Canto della Stella”, con cantori vestiti da personaggi del presepe, lungo le vie di Casale dalle 19 alle 21.30. A cura Parrocchia di Casale. Info: Parrocchia di Casale - tel. 0444 504132 - casale@parrocchia.vicenza.it

Martedì 18 dicembre, alle 7, nell'Oratorio della parrocchia Sacra Famiglia e San Lazzaro, “Colazione d’Avvento”, momento di preghiera con successiva colazione per i giovani della comunità. Finita la colazione i ragazzi verranno accompagnati a scuola Oratorio Parrocchia Sacra Famiglia e San Lazzaro. A cura Circolo Noi San Lazzaro. Info: Circolo Noi San Lazzaro tel. 3313641348 -s andromaniglio@libero.it

Mercoledì 19 dicembre, alle 15 “Saggio di Natale”, concerto degli alunni delle classi quarte della scuola primaria Tiepolo nella palestra della scuola primaria G. B. Tiepolo, in via Palemone 2. A cura Istituto Comprensivo Vicenza 4 “Barolini”. Info: Istituto Comprensivo Vicenza 4 “Barolini” - tel. 0444 500094

Mercoledì 19 dicembre, “Canto della Stella”, con cantori vestiti da personaggi del presepe, lungo le vie di Casale dalle 19.00 alle 21.30. A cura Parrocchia di Casale. Info: Parrocchia di Casale - tel. 0444 504132 - casale@parrocchia.vicenza.it

Mercoledì 19 dicembre, dalle 15.30 alle 17, "35^ Festa di Natale a San Bortolo-Buon Natale...nel parco di via Istria" con cioccolata, panettone e dolci per tutti al Parco giochi di via Istria. A cura Comitato Pro San Bortolo. Info: Comitato Pro San Bortolo - tel. 0444 321220 - asdprosanbortolo@libero.it

Mercoledì 19 dicembre, alle 15.30 "Ballo e Festa di Natale", Ballo in coppia e di gruppo, momento conviviale per gli anziani al CentroAnziani S. Bortolo via Medici. A cura Centro Anziani S. Bortolo. Info: Centro Anziani S. Bortolo, tel. 3337221534,sanbortolo.centroanziani@ gmail.com