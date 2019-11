Natale, magia e solidarietà sotto l'albero a Nogarole Vicentino

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, Nogarole da avviò ai festeggiamenti natalizi! “Natale…magia e solidarietà sotto l’alberto”: mercatino di Natale, accensione dell’Albero, gonfiabili gratuiti, arrivo di Babbo Natale, stand con frittelle, cioccolata calda e vin brulè.

PROGRAMMA MERCATINI DI NATALE - 30 novembre e 1 dicembre 2019

Nell'attesa del Santo Natale, a NogaroleVicentino torna l'emozione dello storico MERCATINO - in assoluto il primo della zona, iniziato nel 1999 - che culminerà alla sera di domenica 1 dicembre con l'accensione dell'albero in piazza.

L’evento si svolgerà INTERAMENTE AL COPERTO all’interno del palazzetto comunale PALANOGAROLE in via don Giuseppe Albanello, dietro le scuole elementari.

Novità 2019: il sabato sera CINEMA PER BAMBINI gratuito con pop-corn e cioccolata!

Per tutta la giornata di domenica 1 dicembre nel PalaNogarole vi aspettano MERCATINI DI NATALE per solidarietà con esposizione e vendita di oggettistica natalizia ad opera delle associazioni di volontariato, piccoli artigiani ed hobbisti della valle, GONFIABILI gratuiti, SPETTACOLI, giro in calesse per le vie del centro e divertimento assicurato.

Natale, magia e solidarietà sotto l'albero - Nogarole Vicentino

30 nov alle ore 20:00 - 1 dic alle ore 19:30

Nogarole Vicentino

Piazza G. Marconi