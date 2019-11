Natale InArzignano: tutti gli appuntamenti

Torna il suggestivo momento del “Natale InArzignano”. Il calendario è stato creato per incontrare le aspettative di tutta la cittadinanza, dai più grandi ai più piccoli. Mercatini, pattinaggio, concerti, musica e molto altro vi aspetta.

Come sempre ad inaugurare queste feste sarà l’accensione dell’albero nel cuore della città, Piazza Libertà, momento nel quale la comunità si raccoglie e il centro si veste dei colori del Natale.

PROGRAMMA

VENERDÌ 29 novembre

- Ore 21.00 Teatro Mattarello

Stagione Teatrale di Prosa 2019/2020

Misantropo di Molière

con Giulio Scarpati e Valeria Solarino

INGRESSO A PAGAMENTO

SABATO 30 novembre

- Mercatino di Natale solidale

con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato del territorio

- ore 16.00 Piazza Libertà

Apertura della pista di pattinaggio.

La pista di pattinaggio “su ghiaccio” eco-sostenibile è orientata a non danneggiare la Terra e a non consumare né energia elettrica né acqua durante il suo funzionamento. Una collocazione suggestiva, nella piazza più centrale di Arzignano, sotto il grande albero di Natale.

Dal 30 novembre al 24 dicembre e nei giorni 4, 5, 6 gennaio 2020

Orari giorni feriali 17.00 – 19.30

Orari festivi e prefestivi 16.00 – 19.30

INGRESSO GRATUITO

- Ore 16.30 Musica sotto l’albero con Giovanna Lubjan

- Ore 17.15 Accensione dell’albero di Natale

- Ore 18.30 Via Kennedy

Inaugurazione della Stazione

DOMENICA 1 dicembre

- Piazza Libertà

Mercatino di Natale solidale con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato del territorio

- Ore 16.00 Musica sotto l’albero con Giovanna Lubjan

- Ore 17.00 Duomo di Ognissanti

Festival organistico “Città di Arzignano” – 11° edizione

Organo, soprano, viola e coro – Corale Zumellese

Nathan Deutsch viola, Sara Cecchin soprano

Francesco Grigolo organo, Manolo da Rold direttore

INGRESSO GRATUITO

- Tezze di Arzignano

Dalle ore 16.00 Accensione dell’albero Animazione con spettacoli di fuoco, trampolieri e giullari

LUNEDI’ 2 dicembre

- Biblioteca Civica G. Bedeschi

Mostra di sculture

La pietra respira vita

del Ma(e)stro scultore Pino Bau

Mostra visitabile nei consueti orari di apertura della biblioteca.

Fino al 6 Gennaio 2020.

INGRESSO GRATUITO

SABATO 7 dicembre

- Piazza Libertà

Mercatino di Natale solidale con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato del territorio

- Ore 21.00 Teatro Mattarello

Concerto Sinfonico di Natale

Musiche di W.A. Mozart e L.v. Beethoven

W.A.Mozart Don Giovanni K 527 Ouverture

(Andante – Allegro molto)

Concerto in do minore K 491 n° 24

(Allegro – Larghetto – Allegretto)

L. v. Beethoven Sinfonia in mi b maggiore op. 55 n° 3 ‘Eroica’

(Allegro con brio – Adagio assai – Allegro vivace – Allegro molto)

Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Carlo Tenan

Pianista Antonio Camponogara

INGRESSO 5 €

- Dalle ore 16.00 Piazze e vie del Centro

Sauro’s band

BAND DI NATALE ITINERANTE PER LE VIE DEL CENTRO

- ore 16.30 Piazza Marconi

Il Parise sotto l’albero – Melodie di Natale

a cura delle classi di indirizzo musicale dell’Istituto Parise diretti dal Prof. Silvio Cavaliere

- Ore 17.45 Biblioteca Civica

Fata Vigilia e le renne di Babbo Natale

a cura di Teatro Laboratorio Brescia

INGRESSO GRATUITO

Che disastro!! Il Natale è in pericolo… tutte le renne di Babbo hanno una malattia misteriosa che toglie loro il potere di volare. Così Fata Vigilia lascia il Polo Nord per scoprire cos’è accaduto… Viaggiando incontra bambini ai quali svela i segreti di Babbo Natale, le abitudini degli elfi giocattolai, il carattere delle renne Fulmine, Freccia e Saltarello… Uno spettacolo per le famiglie che prevede la partecipazione attiva dei bambini.

SABATO 7 e DOMENICA 8 dicembre

- Castello di Arzignano – Il Castello di Ghiaccio

1° fascia oraria 14.00 – 16.00

2° fascia oraria 16.30 – 18.30

Siete pronti per vivere l’avventura che scioglierà anche i cuori più freddi?! La principessa Elsa è scappata da Arendelle e ha ghiacciato tutto il Castello di Arzignano per viverci da sola… Presto però verrà avvolta dal freddo della solitudine e solo grazie all’arrivo delle altre principesse, degli altri personaggi e soprattutto con la vostra presenza, riscoprirà la gioia e il calore dello stare insieme…

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

N.B: le prenotazioni si effettueranno SOLAMENTE ONLINE al sito web: visite.castelloarzignano.it

Le prenotazioni sono aperte dal 10 Novembre

INGRESSO A PAGAMENTO

Per informazioni (NO PRENOTAZIONI) sull’evento:

info.ilcastellodighiaccio@gmail.com

Ideato e curato dai giovani di Castello e dell’Unità Pastorale

DOMENICA 8 dicembre

- Piazza Libertà

Mercatino di Natale solidale con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato del territorio

- Piazza Marconi dalle ore 16.00

Gruppo folkloristico Ballincontrà

Le tradizioni vicentine e venete rivivono con musiche, balli popolari, racconti, mestieri ed attrezzi propri della civiltà contadina.

Restena

- Restena Trail e mercatini di Natale

ore 08.00 preparazione gara

ore 09.30 partenza gara Restena Trail

ore 10.00 apertura mercatini

dalle ore 10.00 alle ore 17.30 esposizione Presepi in collaborazione con le Scuole dell’Infanzia di Arzignano

ore 12.00 premiazioni gara

ore 14.30 giochi per bambini e attività varie

ore 16.00 concerto voci bianche

(coro bambini di Chiampo e coro di San Bonifacio)

ore 17.30 accensione albero in Piazza a Restena

VENERDI’ 13 dicembre

- Ore 21.00 Teatro Mattarello

Stagione Teatrale di Prosa 2019/2020

La camera azzurra di Georges Simenon

con Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci e Mattia Fabris

INGRESSO A PAGAMENTO

SABATO 14 e DOMENICA 15 dicembre

- Castello di Arzignano – Il Castello di Ghiaccio

1° fascia oraria 14.00 – 16.00

2° fascia oraria 16.30 – 18.30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

N.B: le prenotazioni si effettueranno SOLAMENTE ONLINE al sito web: visite.castelloarzignano.it

Le prenotazioni sono aperte dal 10 Novembre

INGRESSO A PAGAMENTO

Per informazioni (NO PRENOTAZIONI) sull’evento:

info.ilcastellodighiaccio@gmail.com

Ideato e curato dai giovani di Castello e dell’Unità Pastorale

- Dalle ore 16.00 Piazza Libertà

Mercatino di Natale solidale con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato del territorio

- Piazza Campo Marzio – Mercatino hobbistica

Sabato pomeriggio dalle 15.30 – 19.30

Domenica dalle 9.30 – 12.30 e 15.30 – 19.00

DOMENICA 15 dicembre

- Ore 17.00 Piazza Marconi

Can… tanti in concerto

Torna il concerto dei “Can… tanti di Natale” con brani eseguiti dai volontari ENPA del Rifugio del Cane a favore dei loro ospiti a 4 zampe – Organizzazione E.N.P.A. Arzignano

INGRESSO GRATUITO

- ore 16.00 Teatro Mattarello

Concerto di Natale

I fiati Polifonici diretti dal M° Silvio Cavaliere

Coro Pellizzari diretto da Elisabetta Illes

organizzato dal Centro Ricreativo Anziani “A. Mastrotto”

INGRESSO GRATUITO

MARTEDI’ 17 dicembre

- Ore 20.30 Auditorium E. Motterle

Il Parise sotto l’albero – Melodie di Natale

Concerto di natale dell’Indirizzo musicale “G.Parise”

INGRESSO GRATUITO

VENERDI’ 20 dicembre

- Ore 21.00 Chiesa di Villaggio Giardino

Concerto Gospel – The Voices of Victory

INGRESSO GRATUITO

SABATO 21 dicembre

- Dalle ore 16.00 Piazza Libertà

Mercatino di Natale solidale con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato del territorio

- Dalle ore 16.00 Piazze e vie del Centro

Sauro’s band

BAND DI NATALE ITINERANTE PER LE VIE DEL CENTRO

- Dalle ore 17.00 Piazza Marconi

Babbo Natale, accompagnato dai suoi inseparabili aiutanti, aspetta i più piccoli per ricevere le letterine di Natale

DOMENICA 22 dicembre

- Dalle ore 16.00 Piazza Campo Marzio

Coreografie di danza contemporanea, moderna e hip hop

a cura della scuola di danza Sporting Life

- Dalle ore 16.00 Piazza Libertà

Mercatino di Natale solidale con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato del territorio

- Dalle ore 17.00 Piazza Marconi

Babbo Natale, accompagnato dai suoi inseparabili aiutanti, aspetta i più piccoli per ricevere le letterine di Natale

- Castello di Arzignano – Il Castello di Ghiaccio

1° fascia oraria 14.00 – 16.00

2° fascia oraria 16.30 – 18.30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

N.B: le prenotazioni si effettueranno SOLAMENTE ONLINE al sito web: visite.castelloarzignano.it

Le prenotazioni sono aperte dal 10 Novembre

INGRESSO A PAGAMENTO

Per informazioni (NO PRENOTAZIONI) sull’evento: info.ilcastellodighiaccio@gmail.com

Ideato e curato dai giovani di Castello e dell’Unità Pastorale

MARTEDI’ 24 dicembre

- Dalle ore 16.00 Piazza Libertà

Mercatino di Natale solidale con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato del territorio

- Dalle ore 17.00 Piazza Marconi

Babbo Natale, accompagnato dai suoi inseparabili aiutanti, aspetta i più piccoli per ricevere le letterine di Natale

- Ore 17.00 Piazza Libertà

gran finale e auguri in piazza

Piano Sky – la musica dal cielo

Spettacolo musicale che dal cielo farà cadere le note trasportando il pubblico in un’atmosfera surreale e magica con dolci e coinvolgenti melodie, in attesa della notte di Natale.

Al termine il Sindaco e l’Amministrazione comunale porgeranno gli Auguri di Buon Natale alla Città.

INGRESSO GRATUITO

Laboratori gratuiti per bambini

Laboratori di Natale per Bambini in Ludoteca

presso Ludoteca Giocounmondo, Via dei Cappuccini 24

mercoledi’ 4 dicembre dalle 16.30 alle 19.30

Costruiamo il calendario dell’Avvento

venerdi’ 6 dicembre dalle 16.30 alle 19.30

Pupazzo di neve – Laboratorio artistico

sabato 7 dicembre dalle 9.30 alle 12.30

Creiamo un biglietto natalizio e la lettera a Babbo Natale

Laboratori artistici

mercoledi’ 11 dicembre dalle 16.30 alle 19.30

L’alfabeto di Babbo Natale

venerdi’ 13 dicembre dalle 16.30 alle 19.30

Laboratorio creativo: Albero di Natale

mercoledi’ 18 dicembre dalle 16.30 alle 19.30

Dipingiamo una renna

venerdi’ 20 dicembre dalle 16.30 alle 19.30

Una calda tazza di the – laboratorio artistico

sabato 21 dicembre dalle 9.30 alle 12.30

Festa di Natale

Laboratori per bambini da 3 a 11 anni presso Ludoteca Giocounmondo,Via dei Cappuccini 24

Info: 3665609867 – giocounmondo@europromos.it

