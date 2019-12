Natale in Villa a Rossano Veneto

E' con grande piacere che la Proloco e l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto vi invitano alla Seconda Edizione di Natale in Villa, un evento dedicato ai bambini e alle famiglie (ma non solo!) nella splendida cornice di villa Caffo Navarrini domenica 15 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Per l'occasione la villa si vestirà di Natale, tra elfi sorridenti, addobbi colorati, canti natalizi e Babbo Natale in persona!

Tante attività per i bambini per riscoprire il gusto di creare con le proprie mani, fare giri in trenino su rotaia e...incontrare e consegnare la letterina nientepopodimeno che a Babbo Natale!!

E per i più grandi una mostra mercato con espositori selezionati dove potrete trovare tantissime idee per i vostri regali, passare un pò di tempo nel ricco chiosco della Proloco a bere un buon vin brulè, un bombardino, tè e cioccolata in compagnia e mangiare patatine fritte e panini caldi.

Volete saperne di più? Leggete il programma!

9.00

Inizio evento con apertura della mostra mercato, del chiosco e del trenino si rotaia.

10.30-12.00 e 16.00-18.00

Incontra Babbo Natale!

Potrai consegnargli la tua letterina! Non l'hai scritta? Nessun problema, avrai a disposizione fogli, penne e colori!

11.15

Cori di Natale con i ragazzi della scuola Primaria Istituto Comprensivo di Rossano Veneto

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Presepe Vivente in Parco Sebellin, con i bambini della 4a elementare della Scuola Primaria Rodari di Rossano Veneto.

Laboratori gratuiti

ATTENZIONE: le adesioni ai laboratori dovranno essere fatte recandosi SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nella biblioteca di Rossano Veneto dal 30 novembre al 7 dicembre (no email e telefono)

Ogni laboratorio sarà suddiviso in diversi turni.

Mattino

Dalle ore 9.45 alle ore 11.00:

Laboratorio di biscotti con Chiara (dai 4 anni)

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00:

Squadernati! Un quaderno tutto tuo! (dai 3 anni)

Pomeriggio:

Dalle ore 14.30 alle ore 16.00:

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30: Laboratorio di biscotti con Chiara (dai 4 anni)

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ogni mezz'ora circa, (6-11 anni)

Laboratorio "Fatto con il cuore" con Simone..Costruisci i giochi di una volta!

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 in sala conferenze:

Yoga della risata (Atelier della formazione per adulti). Iscrizione obbligatoria ad info@atelierformazione.it.

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00: Squadernati! Un quaderno tutto tuo! (dai 3 anni)

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Letture intorno al falò con Luigi, Antonella e Mery

Angolo morbido per tutto il giorno per i bambini più piccoli, ed angolo lettura con libri a tema natalizio!



Partecipa all'iniziativa "Addobba il Nostro albero!". Crea un addobbo a casa e portalo nell'albero di Natale che troverai all'interno del salone principale.

Riceverai un simpatico regalino!!