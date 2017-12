Natale in Villa a Brendola: mercatini, presepe vivente, spettacoli e fiabe

Sabato 9 e domenica 10 dicembre più domenica 17 dicembre si terrà Natale in Villa Piovene a Brendola sui Colli Berici con Presepe Vivente, Mercatini Natalizi, Natale in Fiaba con Santa Claus, spettacoli, letture animate, animazione, laboratori e giochi per bambini, e degustazioni di prodotti tipici nello stand gastronomico degli alpini. Nei giorni della manifestazione dalle ore 14 sarà a disposizione il bus navetta da piazza Mercato. Partecipazione gratuita con ingresso libero.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

SABATO 9 DICEMBRE - Presepio Vivente

Dalle ore 14.30 fino alle 18: Mercatini con artigiani, mercanti e pastori ai tempi di Gesù

Dalle ore 15: Presepio Vivente con il racconto dei 3 momenti dell'Avvento in uno scenario ambientato ai tempi di Gesù

DOMENICA 10 DICEMBRE - Natale in Fiaba

Dalle ore 14.30: Il Magico Mondo di Biancaneve e I Sette Nani con boschi fatati, uno specchio magico, mele stregate per rileggere la celebre fiaba insieme ai laboratori per bambini.

Dalle 15 alle 19: Mercatini di Natale

Ore 18: Arrivo di Babbo Natale con consegna delle letterine regali dei bimbi

DOMENICA 17 DICEMBRE - Natale per le Vie del Paese

Tutta la giornata sarà animata dagli elfi e aiutanti di Babbo Natale.

Ore 14.30: Giochi Sotto l'Albero

Ore 15.00: Lettura e drammatizzione di Babuska, fiaba di Natale del gruppo "La Bottega Teatrale di Scorsone" in collaborazione con i lettori-volontari della Biblioteca di Brendola.

Ore 16: Spettacolo di bolle di sapone e mangiafuoco a cura di La Culla delle Fate in via Benedetto Croce

Ore 17.30: Aperitivo musicale con dj set in piazzetta delle Risorgive

Ore 18: Gruppo Meno Alcool Più Gusto in piazzetta delle Poste

ELENCO MANIFESTAZIONI

Gallery