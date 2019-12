Natale in piazza a Bolzano Vicentino

Sabato 21 Dicembre dalle ore 15 alle ore 20 :

- Mercatini Natalizi, laboratori per bambini, baby dance, musica dal vivo, renna drink, chiosco Pro Loco Bolzano Vicentino e chiosco Alpini di Bolzano Vicentino.



Domenica 22 Dicembre dalle ore 10:30 alle ore 20 :

- Mercatini natalizi, laboratorio con A&A Alpaca, Ardens Fun Run aperta agli Under 18, giochi di una volta, spettacolo burattini, fiaba animata, renna drik, corale Bolzano Vicentino, chiosco Pro Loco di Bolzano Vicentino e chiosco Alpini di Bolzano Vicentino.



Lunedì 6 Gennaio 2020 arriva la Befana..

- Dalle ore 15:30 la Befana racconta...

- Premiazione concorso presepi e calzetta per tutti i bambini.

- Alle ore 17:30 se brusa la vecia.