Natale In Arzignano 2017: 70 eventi tra musica, spettacoli, sport e degustazioni

Dal 2 dicembre fino al 7 gennaio 2018 ci sarà Natale In Arzignano 2017, che quest’anno presenta un cartellone ricco di iniziative con almeno 70 eventi nella città del Grifo e nelle frazioni per allietare le festività di fine anno con molte iniziative per grandi e piccini. Nel cenrtrso storico di Arzignano da piazza Libertà, dai primi di dicembre sarà colorato da una veste natalizia con l’accensione dell’albero e l’installazione delle casette della Pro Loco e delle Associazioni.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE: Dopo lo spettacolo "Una Giornata Particolare" al Teatro Mattarello di venerdì 1 dicembre alle 21 per la rassegna teatrale di prosa), sabato 2 dicembre è previsto l’inizio degli eventi strettamente natalizi con l’apertura del Mercatino Solidale di Natale in piazza Libertà alle 15.40 e l’accensione dell’albero alle 17. Il cartellone si completerà domenica 7 gennaio con il 10° Grande Concerto lirico dell’Epifania al Teatro Mattarello. Fra gli appuntamenti di punta la StraNatale 2017, corsa /camminata su percorso cittadino adatto a tutti, con partenza alle 10.30 e con un unico requisito: indossare l’abito di Babbo Natale: iscrizione e consegna abiti nella casetta della Pro Loco in piazza Libertà tutti i sabati e domeniche pomeriggio di dicembre e la mattina della gara Libretto completo degli eventi previsti: www.inarzignano.it/wp-content/uploads/2017/11/NATALE_2017-low1.pdf

“Come ogni anno - aggiunge Leonardo Opali, presidente cittadino della Confcommercio - ogni collega commerciante si è auto-tassato per pagare le luminarie, con il contributo fondamentale del comune di Arzignano. Ogni anno le facciamo diverse dall’anno precedente e sempre più belle, per rendere più suggestivo il Natale. Sarà un bel Natale e vedo un futuro roseo per il commercio arzignanese”.

Soddisfazione per questo calendario esprime anche il primo cittadino, Giorgio Gentilin. “E’ un Natale che sappiamo ogni volta rilanciare alla grande - dichiara - quest’anno grazie anche all’apporto e l’ondata di energia impressa dall'assessore Nicolò Sterle che si è fatto carico dei rapporti con i commercianti, sgravando così l’assessorato alla cultura. Invito i cittadini, soprattutto famiglie con bambini ed anziani, a viverle e a partecipare. Saluto con piacere - continua Gentilin - anche il maggior coinvolgimento delle frazioni, con Tezze e Restena, che hanno organizzato importanti appuntamenti sulla scia del centro storico. Infine ad Arzignano il Natale è solidale verso le persone bisognose, malati e famiglie in difficoltà con attività non solo ludiche, ma anche di sostegno associazioni del territorio e soprattutto persone durante tutto il periodo dell’anno. Vi aspetto tutti il 2 dicembre alle ore 17 in Piazza Libertà dove accenderò l’albero di di Natale, che quest’anno che davvero è tutto da vedere!”

ELENCO MANIFESTAZIONI