Natale di Fiaba a Thiene

Il centro storico di Thiene per 2 week end diventa il paese delle Fiabe grazie ai personaggi in costume delle favole più note, le attrazioni come la Balena di Pinocchio, il castello di Winnie the Pooh, i Soldatoni di Piombo, la casetta di Babbo Natale, gli spettacoli per i bambini e gli stand gastronomici. I personaggi più amati saranno 300 e daranno vita a Thiene ad un mondo incantato.

Natale di Fiaba, la grande festa per i bambini e per gli adulti. Il Centro Storico si trasformerà, ancora una volta, in un mondo fantastico in cui si potrà accedere attraversando le magiche porte che segnano il confine tra il reale ed il fantastico.

2 Weekend anche quest'anno:

Sabato 30 Novembre dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 01 Dicembre dalle 09.00 alle 19.00

Sabato 07 Dicembre dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 08 Dicembre dalle 09.00 alle 19.00

Domenica 08 Dicembre ci sarà il Quinto Raduno Interregionale dei Cosplayers (in Costume per Piacere).

Foto da Facebook Natale di Fiaba