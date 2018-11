Natale di Fiaba a Thiene: due weekend magici in centro

Natale di Fiaba, la grande festa per i bambini e per gli adulti.

Realizzata dall'Associazione Amici di Thiene in collaborazione con il Comune di Thiene e ConfCommercio Mandamento di Thiene.



Il Centro Storico si trasformerà, ancora una volta, in un mondo incantato in cui si potrà accedere attraversando le magiche porte che segnano il confine tra il reale ed il fantastico.



2 Weekend anche quest'anno per tutti voi:



Sabato 01 Dicembre dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 02 Dicembre dalle 09.00 alle 19.00



Sabato 08 Dicembre dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 09 Dicembre dalle 09.00 alle 19.00



Domenica 09/10 Dicembre ci sarà il Quarto Raduno Interregionale dei Cosplayers (in Costume per Piacere)